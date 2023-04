Olek Balcerowski siente el 'picorcito' y lo sabe: «El equipo confía en mí y me pasan muchos balones»

¿Con qué sensaciones se queda después de haber cuajado un partido excelso contra el Real Betis en el que anotó el pasado sábado 16 puntos, capturó 4 rebotes [dos ofensivos] y puso 2 tapones en 20 minutos para contribuir a la remontada en el partido tras haber ido perdiendo de 16 puntos en el segundo cuarto con el 16-32?

Ellos empezaron con mucho acierto, sobre todo desde la línea de tres puntos y nos consiguieron hacer mucho daño en el contraataque. Creo que empezamos el partido un poco así así, como decir... un poco perdidos. Nos costó arrancar, pero poco a poco nos fuimos metiendo en el encuentro y con los puntos que anotamos en el segundo cuarto y con la ayuda del público, además de la rapidez con la que nos movimos dentro de la cancha, llegamos a ponernos por encima en el marcador. Creo que esa fue la clave para poder remontar el marcador.

Pero en la parte individual. Le insisto, no sea modesto. Lleva un último mes en el que parece que nadie le puede parar. Promedia 15 puntos y 5 rebotes en los últimos cinco encuentros de Liga Endesa [Además de los 28 puntos y 8,5 rebotes de media en los dos choques de la ventana FIBA para el clasificatorio pre-europeo con Polonia]

Me encuentro muy bien la verdad, no puedo decir otra cosa. Noto que el equipo tiene mucha confianza en mí y me pasan muchos balones. Con los entrenadores también, ahora es con Víctor, pero con Jaka también. Siento que me están dando confianza con lo que puedo hacer con el balón y creo que se lo estoy devolviendo en la cancha. Estoy muy bien mental y físicamente y eso me deja muy alegre porque también siento que ayudo a todo el equipo.

Ahora se refería a Lakovic, con quien se le vio charlar durante el partido a pesar de que el técnico tiene que ver los partidos en la grada. ¿Qué le decía?

No nada. Me estaba cagando en todo con los tiros libres [ríe] y él no hacía otra cosa más que apoyarme. «No, no pasa nada, sigue, sigue». ¡Es que no quería entrar, solo el segundo tiro libre [le dice entre risas a Khalifa Diop]!

Coincidió en la cancha con Jean Montero, con quien compartió vestuario en la cantera del Granca. ¿Hablaron antes del partido para picarse?

Sí, sí, claro. Pero no solo con él, si no con toda la gente. Medio equipo del Betis es gente nuestra. Berdi Pérez [director deportivo], Eulis Báez, Anzejs Pasecniks, Luke Fischer, el propio Jean, hablé con todos. Con más cariño con Berdi y con Eulis, que estuvieron conmigo apoyándome cuando era más chiquitito en la cantera. Entonces estoy súper agradecido con ellos por esa ayuda. Con Jean, con quien me llevó súper bien, dentro del partido, bueno y antes también, es normal que haya un poco de pique. Uno se lo hace al otro, pero todo muy bien. Así son las amistades dentro de la cancha.