Jaka Lakovic acudía a la tradicional rueda de prensa previa al choque de mañana ante el París Basketball (20.45 horas, 'DAZN') con la confianza que le dan las buenas sensaciones que ha desprendido el Granca en sus últimos partidos, pero con la guardia en alto a la hora de afrontar un duelo a vida o muerte ante un rival atípico en el baloncesto europeo. El entrenador claretiano tiene claro que los franceses van a proponer "un ritmo de juego alto y nosotros tenemos que aprovechar nuestras opciones, cuando corramos y cuando tengamos opciones claras", sin embargo es clave "no caer en trampas, tomar tiros directos y rápidos, sino tomar tiros que queremos tomar, porque puede que vengan dos o más tiros abiertos", alertó el esloveno, para el que es necesario "coger bien esos tiros sin obsesionarnos y crear nuestro juego".

En opinión del preparador balcánico es importante "correr bien las transiciones defensivas y pararles al correr". "En el aspecto defensivo, hay que hacer este ritmo más lento", agregó.

Para Lakovic el equipo "llega bien, hemos preparado el partido bastante bien y tenemos claro lo que tenemos que hacer para ganar el partido". Además el esloveno se mostró contento por contar con todos los jugadores preparados para competir mañana.

En cuanto al partido que espera, no va a ser en su opinión muy diferente a los dos últimos, porque "es la tercera vez que nos enfrentamos y nos conocemos bastante bien". De su rival afirmó que "es un equipo muy atlético, puede ser el que tiene más talento físico de la Eurocup". De su estilo de juego destacó su rapidez y su eficacia tanto en los rebotes como en los tiros anotados, "ha estado en el Top 3 durante toda la temporada", afirmando que saben "quién viene" y les tienen "mucho respeto".

Lakovic considera clave para optar a la victoria ante los parisinos "el rebote defensivo y el control de su contraataque y su transición", ser capaces de "correr después de rebote, incluso después del tiro libre anotado" y poder mantener "esta capacidad durante cuarenta minutos, tener reacciones cada cinco segundos, para correr atrás para defender o rebotear". "No te puedes relajar ni un segundo", afirmó el estratega balcánico.

En cuanto a los posibles paralelismos entre dos equipos tan físicos como son el Bursaspor y el París, el esloveno estima que los galos "tienen una rotación más grande, son dos equipos distintos, son físicos, pero atléticos y la filosofía que proponen será diferente". De los franceses destaca su "línea interior, que es muy potente en el rebote y su capacidad para desplazarse de un lado a otro".

El inquilino del banquillo claretiano no quiso entrar a valorar si es el mejor momento de la temporada de su equipo, aunque aseguró que están "mentalizados y enfocados en estos partidos porque sabemos que se trata de partidos únicos, en los que es ganar o quedarse fuera, así que, en la parte mental, sí que estamos cerca de nuestro máximo".

La fortaleza de la marea amarilla

El entrenador del Granca puso en valor el factor cancha en una eliminatoria tan importante para la entidad claretiana, reafirmando que "jugando en casa siempre nos sentimos cómodos, especialmente con el apoyo de nuestra afición". "Esperemos que demuestren otra vez el poder del sexto hombre y demuestren ese extra de energía que necesitaremos para competir con el París" afirmó esperanzado de poder volver a contar con una amplia representación de la marea amarilla en las gradas del Arena.

"La afición fue clave en la victoria contra el Bursaspor, cuando necesitamos ese empuje, nos empujaron", recuerdos Lakovic que no dudó en reconocer que "no tuvieron un gran día en ataque, pero los jugadores no pararon de pelear".

En su opinión "el ambiente en el vestuario está bien, los jugadores están bien y ya vendrá mañana el momento de nervios, que es normal, pero una vez esté el balón en el aire esto desaparece". "El partido contra el Bursaspor nos ha servido como experiencia, porque tienes que trabajar el partido de este formato porque solo cuentan las victorias, porque si no estás fuera", concluyó el esloveno.