Pierre Pelos, jugador del Granca en su presentación: "Quería llevar a mi familia a un sitio idílico para vivir"

La plaza Teresa de Bolívar en Teror acogía esta mañana la presentación del interior francés del Granca, Pierre Pelos, a los pies de la Basílica del Pino, en un acto organizado por uno de los patrocinadores de la entidad claretiana, Aguas de Teror, que cumple 25 años sponsor del conjunto amarillo, no sólo en lo concerniente al primer equipo, sino también en las categorías de base.

Willy Villar, director deportivo del Dreamland Gran Canaria presentaba al jugador galo como un "refuerzo en la posición de cuatro, que puede además ayudar si fuese necesario en la posición de cinco, un jugador de equipo que puede aportar tanto en el exterior como al poste bajo". El directivo amarillo manifestó su satisfacción por la incorporación del jugador al equipo, ya que "después de desarrollar toda su carrera en Francia es la primera vez que sale fuera y esperemos tener la misma suerte con él que la que hemos tenido con otros compatriotas franceses que lo han hecho con éxito".

"Para mí es un gran reto el jugar en una liga tan potente como la ACB, que es una competición mejor que la francesa", reconocía Pelos en su presentación hablando la lengua de Shakespeare, no sin prometer a los presentes que espera en unos meses poder hablar español en sus comparecencias públicas. El jugador manifestaba sentirse como si estuviera en su primer año de profesional "con muchas cosas por probar y es un reto para mí".

Jugar con una "diana en la espalda"

El interior francés recordó las palabras de su entrenador Jaka Lakovic, "el ganar la Eurocup parece que nos ha puesto una diana en la espalda", pero esta circunstancia es "un reto" para él, porque se considera un jugador al que le gusta "ganar todos. los partidos", aunque reconoce que "va a ser muy dura tanto la Eurocup como la Liga Endesa".

La figura de su compatriota y capitán del Granca, Andrew Albicy, fue clave en su decisión de recalar en la entidad claretiana. "Hablé con Andrew antes incluso de tener la oferta en firme del club", reconocía con una sonrisa Pelos, que sólo recibió buenas palabras por su parte tanto "del club, como de la Isla y del entrenador". "Quería estar en un sitio idílico con mi familia", añadió el nuevo interior amarillo, al que su compañero le está ayudando a la hora de "asimilar rápido los conceptos de juego del equipo".

En cuanto a su aportación al equipo, el ala-pívot galo se reconoce como "un jugador polivalente, que puedo jugar tanto al cuatro como al cinco, porque puedo defender a jugadores grandes en la posición de pívot y en ataque tengo mucha movilidad, puedo bloquear y cortar hacia canasta, jugar al poste bajo y facilitar tiros fáciles al resto de mis compañeros".

Jaka Lakovic es un "el mejor entrenador posible que podía tener en mi primera experiencia profesional lejos de Francia", reconoció, al tiempo que destacó la comunicación constante que mantiene con el esloveno durante los entrenamientos. "Me está ayudando muchísimo", apuntó el jugador.

En cuanto las diferencias entre el juego del Granca y en su Francia natal, Pelos reconoce que el juego es muy distinto a lo que está acostumbrado en Francia, ya que "el pívot ayuda mucho al base y eso me obliga a correr mucho y estar muy concentrado, es algo que no es fácil pero me estoy adaptando".