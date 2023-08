Lammers, nuevo jugador del Granca: "Después de tres años en Berlín, el buen clima de la Isla ha sido fundamental en mi decisión de venir"

El Dreamland Gran Canaria cerraba su semana de presentaciones este mediodía en el Hospital Perpetuo Socorro, en un acto en el que Ben Lammers era acompañado por Eva Molina (Directora Comercial, Marketing y Comunicación de HPS), por el presidente claretiano, Sitapha Savané y por el jefe de prensa del Gran Canaria, Jota Villaluenga, que efectuó las funciones de traducción.

El nuevo jugador del Granca reconoció la existencia de "otras ofertas", pero entre risas declaraba que "después de estar los tres últimos años en Berlín, el buen clima de la Isla ha jugado también un papel fundamental".

Lammers se mostró convencido de su encaje en el sistema de juego que propugna su entrenador Jaka Lakovic, afirmando que "es un sistema muy parecido al que tenía en Bilbao, a nivel defensivo me siento muy cómodo y en ataque las jugadas de pick&roll y las continuaciones a canasta encajan a la perfección conmigo".

El norteamericano, que fue destacado como un excelente 'taponador' por el presidente claretiano, afirmó que además puede "ayudar a mis compañeros, cubrir bastante espacio y en ataque ayudar en las jugadas de Roll y sacar partido de mi tiro de media distancia, que creo que puede ayudar bastante en el equipo. Savané recordó las palabras del exentrenador de Lammers, Israel González, que destacó la "capacidad de cambiar en los bloqueos directos sobre jugadores más pequeños, que era una cualidad que pudimos aprovechar con Khalifa Diop, que es algo que en el baloncesto moderno es fundamental, como lo es en el sistema de juego de Jaka Lakovic".

El propio jugador reconoció haber conversado con Himar Ojeda sobre su fichaje por el Granca. "Desde que salió la noticia, me mandó un mensaje, se enorgulleció de que hubiese firmado por el club y me deseó suerte en el equipo, y con Israel también", explicó el nuevo interior amarillo, color que también lució en sus tres años en el Alba Berlín.

Ben Lammers aludió a sus objetivos en su regreso a la ACB, que "a nivel grupal espero poder repetir la senda y los éxitos del equipo la temporada pasada y a nivel particular no me marco unos objetivos en cuanto a puntos o rebotes, sino que lo que pretendo es aportar mi granito de arena, rebotear, anotar y taponar, para que el equipo tenga éxitos también esta temporada y que gane muchos partidos".

El nuevo interior claretiano manifestó que tras los primeros entrenamientos siente que "me complemento bien con Ethan Happ, creo que vamos a formar una buena pareja, aunque lógicamente todavía es pronto, pero tengo la sensación de que nos vamos a complementar muy bien en el cinco".

Savané aprovechó la ocasión para bromear con el jugador sobre sus clases en español, a lo que Lammers le recordó que aprendió alemán durante su estancia en Alemania.

Eva Molina Barber recordó que: «un año más, HPS Hospitales está totalmente comprometido con el deporte en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria» comentó. «Llevamos ya 15 años patrocinando al club» explicó la directora Comercial, Marketing y Comunicación del servicio médico oficial de la entidad amarilla. «Tenemos una relación mucho más profunda que la de un simple patrocinador», explicó.

Por su parte, Sitapha Savané, quien tuvo tiempo de recordar su paso por las instalaciones en su época de jugador, «sabemos lo básico que es la salud cuando hablamos de un equipo profesional», y añadió que «HPS es un ‘partner’ estratégico que nos tiene que cuidar». En este sentido, «tenemos a los mejores profesionales y te da la tranquilidad» explicó, y espera «seguir muchos más años por delante con HPS».