El Granca emprenderá acciones judiciales con Jean Montero

Turno para que el Granca mueva pieza. Si Jean Montero ya ha comunicado a través de un burofax que "tiene voluntad de no continuar bajo la disciplina del club", ahora la entidad claretiana pasa a la acción y tomará acciones legales para hacer valer sus intereses empresariales. Por ello, se procederá a denunciar al dominicano por no presentarse a su puesto de trabajo sin justificación alguna de su ausencia.

Entrará de esta forma el jugador en un proceso en el que hasta que no se aclare por la vía judicial su situación y las consecuencias que conlleva el incumplimiento de su contrato laboral, no podrá tener ficha profesional con otro club que no sea el CB Gran Canaria, o al menos hasta que se extinga su vínculo en julio de 2024.

El entendimiento entre la parte del jugador y el club deportivo nunca ha llegado a buen puerto. Por mucho que hayan intentado desde el Dreamland convencerle de que tiene hueco en el proyecto de Jaka Lakovic y que debe demostrar sobre la cancha su valía, el dominicano no se encuentra cómodo con la idea de regresar a la disciplina insular.

Desde la entidad claretiana entienden que Montero explotó el pasado curso vistiendo la camiseta del Betis y que con sus estadísticas en la pista consiguió el premio al mejor jugador joven de la competición. Como consecuencia de este nivel demostrado en la Liga Endesa y recientemente en el Mundial, el caribeño tiene un cartel jugoso en el mercado.

Mejora salarial

Por ello, el Gran Canaria estaba dispuesto a mejorar las condiciones del caribeño hasta un máximo de 100.000 euros más de lo que estipula su contrato. Una propuesta que la parte del jugador se niega a contemplar, dando a entender que su deseo es jugar en otro equipo que no sea el Granca.

Así pues, en la negociación que han mantenido el club y Montero durante el verano para llegar a una solución que satisfaga a las dos partes, no se han encontrado las fórmula idóneas para complacer los intereses de ambos implicados.

El Gran Canaria entiende que el mejor jugador de la Liga Endesa de la pasada temporada tiene un valor y que por el momento este le pertenece. Por tanto, y con la cláusula de salida que tenía estipulada hasta el 15 de julio por un coste de 500.000 euros, sólo aceptaría una oferta de otro club que no se alejase en exceso de esta cantidad.

La primera oferta que llegó a la Vega de San José por un club interesado en hacerse con los servicios de Montero fue del 20% del valor de esa cláusula, es decir 100.000 euros. Cantidad que desde el Gran Canaria ni entraron a considerar.

De esta forma, el Unicaja hizo una propuesta de 250.000 euros para hacerse con sus derechos federativos. El equipo amarillo tampoco valoró este montante dado que Montero recalaría en un rival directo y por ello la entidad claretiana consideró que el pago para su fichaje tenía que ser mayor .

Ahora, con el jugador declarado en rebeldía y sin intención de viajar hasta la Isla, se atisba un proceso legal en el que finalmente será un juez (o jueza) quien determine cuáles son los términos por los que se pueda obligar a cumplir el contrato o romperlo compensando las partes que considere el Granca en que se haya visto afectado.