El Granca comunica que Jean Montero "tiene voluntad de no continuar bajo la disciplina del club”

El CB Gran Canaria ha decidido lanzar un comunicado oficial en el que transmite el deseo de Jean Montero de no volver a vestir la camiseta del equipo amarillo. En el escrito compartido por la entidad claretiana especifica que el dominicano "tiene voluntad de no continuar bajo la disciplina del club” y por tanto no se ha presentado en la Isla desde el pasado 9 de septiembre, cuando estaba prevista su reincorporación al club después de haber disputado el Mundial de baloncesto.

En el comunicado que ha lanzado el Granca matiza que el jugador debía reincorporarse a los entrenamientos del grupo el día 11 de septiembre, cuando la expedición claretiana hubiese regresado de la disputa del torneo de Granada cuando se midió al UCAM Murcia y el equipo local. Aun así, ya se había transmitido que se estaban "sacando los pasajes" de avión para el pasado sábado 9 de septiembre. Cabe destacar que el escolta dominicano mantiene un año más de contrato vigente con el Gran Canaria. Un acuerdo que firmó con la anterior directiva del club en un ejercicio de ingeniería contractual para que pudiera disputar la Overtime Elite en una especie de cesión de su ficha deportiva y que se congeló por un tiempo en relación con el equipo amarillo. Por ello, dado que los derechos federativos de Montero pertenecen al Granca hasta 2024, el club entiende que: "Por respeto a la afición, patrocinadores y, en definitiva, a todos quienes formamos parte de este, no podemos aceptar que, unilateralmente, y sin respetar los términos y condiciones que regulan la relación contractual entre el club y el jugador, se pretenda llevar a cabo una desvinculación como la planteada por nuestro jugador". Así pues, el equipo amarillo también indica que va a "realizar las actuaciones necesarias para reconducir esta situación" para que "entre todos", tanto entidad como jugador, consigan "alcanzar los mayores éxitos deportivos".