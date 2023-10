Parece ser que el entuerto que ha protagonizado Jean Montero durante el verano va a llegar a su fin. El MoraBanc Andorra es el indicado por la agencia del jugador para que vuelva a competir en la Liga Endesa. Y parece porque estuvo a punto de fichar por el Anadolu Efes y no se concretó, porque tenía que venir a la Isla y nunca llegó y ahora que acaba de aterrizar en España para firmar por el conjunto del Principado, habrá que ver si firma.

Todo puede ocurrir en la vida de Jean Montero. Más aun durante los últimos meses en los que el caribeño ganó el premio al mejor jugador de la Liga Endesa, hizo un buen Mundial y, por tanto, su cartel se elevó más allá de lo que consideraba que le iba a compensar tener que regresar al Gran Canaria y reencontrarse con unos fantasma del pasado que ya no están en el club insular.

De esta forma, la intención de Montero ha sido la de permanecer en Santo Domingo hasta que se encontrara cualquier solución que no fuera vestir la camiseta amarilla. En ese sentido, el agente ha ofrecido al jugador a numerosos equipos, a la vez que las ofertas que llegaron a la entidad claretiana no convencían por la cantidad no acorde a la cláusula de 500.000 euros que se había fijado para su marcha hasta el verano. En otras palabras, las cantidades eran muy bajas.

De esta forma, el club consigue desatascar una operación a base de mantenerse firme ante las exigencias por parte de la agencia del jugador en el que intentaban malvender al jugador sin tener en cuenta la situación del Granca.

Y el precio no va a ser poco para un jugador que se había declarado en rebeldía e incluso estaba valorando la opción de acogerse al artículo 1006 de la ley del deporte con el que intentar romper el contrato que le unía al Granca de forma unilateral y acudiendo a la justicia ordinaria.

El acuerdo al que han llegado el Gran Canaria con la agencia del jugador está fijado sobre los 250.000 euros, que en un principio asume el propio agente y el Andorra en términos en los que la entidad del Principado encuentra va a disponer de un escolta de relevancia a un bajo coste de mercado.

Pero si la agencia va a ser partícipe del pago al Granca para que pueda acceder a la liberación del jugador es porque confía ciegamente en él y de esta forma se guarda la cláusula de pago a un tercer equipo en el futuro.

Es decir, ahora la agencia pone una parte del dinero que va a pagar al Granca y en caso de que Montero acuda a la NBA a un precio superior a los 700.000 euros es el agente el que perciba una gran parte de ese pago.

En lo que respecta a la entidad claretiana consigue subsanar una situación que se había enquistado con un jugador en rebeldía, por el que llegaban ofertas no superiores a los 100.000 euros, con el que además se va a ahorrar más de 125.000 euros de salario y que además estaba en su último año de contrato.