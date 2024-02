Lakovic: "Ante el Obradoiro tenemos que intentar desarrollar nuestro propio plan de partido"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, destacó la complejidad de medirse en Santiago de Compostela al Monbus Obradoiro, ya que siempre "cuenta con el apoyo de sus aficionados".

Del juego de su rival del domingo (16.00 horas), el esloveno destaca que es "un equipo que juega bien y que aunque han perdido sus últimos cinco partidos, siempre han competido muy bien".

Lakovic destaca que el cuadro gallego cuenta para este partido "con su plantilla completa", aprovechando para recordar que "en el partido de la primera vuelta les faltaba Jordan Howard, que sabemos que es un jugador muy importante para ellos".

En cuanto al partido que espera en tierras gallegas, lo tiene claro: "Nos espera un partido muy difícil ante un rival que tradicionalmente es muy duro". "El Obradoiro es el equipo de la ACB con más eficiencia en el poste bajo y eso nos va a obligar a trabajar mucho, ser muy físicos bajo la canasta y ahí se pueden producir muchas faltas personales, pero nosotros tenemos que intentar desarrollar nuestro propio plan de partido", analizó.

"Con jugadores como Pustovyi, Blazevic y Guerrero, además de tener desde el perímetro a Scrubb, que van todos al rebote ofensivo, tienen mucha presencia, porque ellos son muy grandes y es una de las cosas que tenemos que procurar limitar, puntos de segunda oportunidad, porque son muy eficientes cuando cogen el rebote defensivo", alertó el preparador balcánico.

"Jodidos" por la derrota ante el Cluj

Lakovic valoró el estado anímico del equipo tras la derrota en casa ante el Cluj Napoca rumano que les ha costado la segunda plaza del grupo B: "Todos nosotros creo que terminamos jodidos, enfadados, por la derrota del miércoles, ayer tuvimos un día de descanso y esperemos que todos lo hayamos asimilado, tenemos que hacerlo porque ese partido ya no lo podemos ganar, pero si que podemos mirar adelante, afrontar nuevos retos y nuevos partidos, porque es muy importante lo que nos viene. Lo bonito del deporte es que nunca sabes que es lo que puede pasar mañana, por lo que tenemos que ir con la máxima ilusión. Esta derrota nos ha tocado un poco, pero al mismo tiempo pienso que la plantilla está bien, nos encontramos en un buen momento y debemos de tratar de aprovecharlo".

El estratega amarillo ahondó en la necesidad de victoria sus dos próximos rivales en la ACB (Obradoiro y Palencia), que se están jugando la permanencia, resaltando que en su opinión "todos los equipos se juegan algo y en el caso de estos equipos que nos toca visitar ahora, que se juegan la permanencia, son muy peligrosos y hay que estar 100% preparados, porque son equipos buenos y bien entrenados".

En lo referente a la larga semana que les espera por delante antes de afrontar la inminente cita copera en Málaga, reconoció que: "Nos toca en una semana previa a la Copa viajar ocho días, que viviendo en Gran Canaria es complicado, pero tenemos que hacerlo, tendremos menos entrenamientos pero la preparación de los partidos debe de ser igual. Tenemos que trabajar en la sala de vídeo, pero no es algo raro para nosotros y tenemos que ir afrontando partido a partido, sabiendo que el siguiente es el más importante".

La poca participación de Gegig y Landesberg

En el plano individual hizo referencia a la exclusión de la convocatoria de Amar Gegic en los dos últimos partidos, explicando que: "Es una situación difícil para él, pero también para el resto del equipo, porque mientras él se está intentando adaptar nosotros no paramos de tener citas importantes y en este sentido es difícil meterlo para que pueda coger un buen ritmo. Está trabajando muy bien, no lo hemos descartado, pero él sabe que no ha cambiado nuestra idea anque se haya quedado fuera en las dos últimas convocatorias". En cuanto a la poca participación en cuanto a minutos de Sylven Landesberg en los últimos partidos, el esloveno quiso dejar claro que: "Siempre está comprometido, es positivo, pero en el último partido fue mi decisión, es algo momentáneo durante el partido, pero contamos con él. Siempre es una decisión técnica".