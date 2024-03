Lakovic: "Quiero cumplir mi contrato, solo me plantearía salir si fuese para dar un gran paso en mi carrera"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic reconoció en el comienzo de su alocución en la víspera de su encuentro ante el BAXI Manresa (19.45 horas) que a pese llegar a las últimas 10 jornadas como cuarto clasificado, "siempre hay que pensar en el siguiente partido como el más importante, no perder la concentración ni confiarse ante ningún rival".

En su opinión, el conjunto catalán "está jugando muy bien, lo que hace Pedro Martínez con el equipo tiene mucho mérito y que están en una posición muy buena en la clasificación -décimos- ". De los manresanos destacó que "es un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, es el equipo que juega más rápido y con más posesiones de toda la liga, tanto tras rebote como tras canasta y es primero en rebortes totales y rebotes en ataque".

Para el esloveno las claves para regresar de Manresa con una victoria "son muy claras, defender bien los ocho primeros segundos de sus posesiones, correr atrás, tener un buen balance positivo y rebotear bien, protegiendo nuestro rebote defensivo, que les quitaría sus segundas oportunidades y nos daría a nosotros un poco más de control del partido". "En el cinco por cinco es necesario tener en cuenta algunos detalles y conceptos que defender, pero lo básico es parar sus transiciones y el rebote", recalcó.

En cuanto al alto porcentaje de faltas de Manresa durante sus partidos, el balcánico consideró que "hay que ir con el 100% de concentración al partido, especialmente a la hora de ir al tiro libre". "Manresa es un equipo que juega muy agresivo durante los 40 minutos, por eso tiene más faltas de media que otros equipos y tenemos que estar preparados para afrontar un partido físico, especialmente en su pabellón, donde es muy difícil jugar y donde tampoco lo tendrá sencillo el trío arbitral", razonó el entrenador claretiano.

El esloveno analizó la figura de Dani Pérez, "se ha convertido en un base diferente, lo conozco desde pequeño de cuando él estaba en las categorías inferiores del Barça, es muy buen chico y se ha convertido en una pieza importante en este Manres". "Tenemos que estar pendientes de su creación, por encima de su anotación, porque él hace jugar a su equipo", reconoció.

Falta de competitividad en los partidos a vida o muerte

En cuanto a la falta de resultados positivos del equipo esta temporada en los partidos jugados a vida o muerte en contraposición con su cuarta plaza en la ACB, Lakovic reconoció que es difícil de saber que nos pudo faltar ante el Besiktas, simplemente hemos jugado mal, cometimos 21 pérdidas dejando al Besiktas muchos rebotes ofensivos, fallamos en conceptos básicos". "La otra eliminatoria que tuvimos fue contra el Valencia en la Copa, donde jugamos ante un equipo de Euroliga jugando correctamente y estando por encima en el partido durante la mayor parte del tiempo, pero pienso que ya está, se acabó, mañana toca el Manresa, hay que jugar contra ellos y olvidar lo que pasó ante el Besiktas y el Valencia, nuestro trabajo es analizarlo, saber que pasó y como podemos mejorarlo".

La eliminación de la competición europea supone en su opinión "tener más tiempo para entrenar, pero también se le va a hacer muy extraño al equipo porque está acostumbrado a jugar, recuperarse, preparar el partido siguiente muy rápido y volver a jugar, pero ahora las semanas se van a hacer largas y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos". "Es cierto que tendremos más tiempo para preparar nuestras cosas con más detalle, tenemos que procurar que las semanas no se hagan tan largas haciendo diferentes tipos de entrenos, romper la semana entre semana con un día libre y que las cargas no aumenten de manera rápida, sino progresiva, será una forma de trabajar totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados hasta marzo", explicó el técnico balcánico.

El entrenador claretiano pone una especial atención a esta recta final de la temporada regular al enfrentarse "a equipos que son rivales directos en la lucha por el Playoff -Manresa, Tenerife y Valencia- y una victoria ante ellos siempre tiene un valor doble, aunque debemos ir partido a partido".

Un año de contrato condicionado por las cláusulas

En cuanto a su continuidad de cara a la próxima temporada Jaka Lakovic reconocíó estar predispuesto a cumplir el año que le queda de contrato, si bien no escondió su predisposición a cambiar de aires siempre que se le presente un proyecto grande que le lleve a ejecutar la cláusula de salida que figura en su contrato: "Me queda un año de contrato, estoy contento aquí con toda la gente con la que trabajo y en este momento estoy 100% focalizado en el trabajo que tengo que hacer que es entrenar, mañana el partido y seguir adelante, nada más. "La cláusula está en mi contrato, pero no pienso en ella y siendo sincero si viene una oportunidad que supusiera para mí dar un gran paso adelante lo consideraría, pero esto no quita que si no hay un paso grande no tengo interés en salir, porque estoy muy bien aquí".