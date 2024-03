De Dabiz Muñoz a los hermanos Roca: un artesano canario crea las vajillas de los mejores restaurantes de España

Las redes sociales, el boca a boca y, finalmente, la presencia en los mejores restaurantes del país de las vajillas diseñadas por Gonzalo Martín, natural de La Orotava (Tenerife), han convertido al ceramista canario en uno de los creadores más solicitados por los grandes chefs españoles, desde Martín Berasategui a Ángel León, Dabiz Muñoz, los hermanos Roca o Padrón, entre otros, para servir sus exquisitas recetas.

Tras los diseños aborígenes con los cuales Martín inició su periplo profesional y después de pasar a elaborar souvenirs cerámicos para turistas, el isleño comenzó a formarse en distintos talleres de la Península y aprendiendo de las enseñanzas de su maestro, un alfarero de Extremadura, hasta que, fruto de su curiosidad, empezó a devorar libros sobre la creación en cerámica cuyos ejemplos no sólo le permitieron salir de la monotonía que le provocaba trabajar en una fábrica de pequeños regalos sino que lo animaron a aventurarse en el diseño de vajillas para alta cocina.

Todo empezó con el chef Raúl Simancas

“Un día el chef Raúl Simancas vio lo que hacía y pensó que podía tener un uso práctico”, explica. Y ese fue el germen para enamorar a nuevos y prestigiosos clientes. Gonzalo encuentra su inspiración en el fondo marino, un estro que casi de forma natural unió a este canario con el cocinero jerezano Ángel León, apodado el chef del mar, en cuyo restaurante Aponiente, ubicado en El Puerto de Santa María, es habitual presentar las recetas de este profesional que posee tres Estrellas Michelin y tres Soles Repsol en piezas creadas por el denominado ceramista del océano.

Platos para El Celler de Can Roca, Diverxo o Poemas

“Trato de reflejar todos esos musgos y vida que ofrece el agua; me encanta ver los bichitos”, dice el tinerfeño, “porque creo que ese mundo submarino se puede explotar bastante”. León es con quien este profesional del Archipiélago ha colaborado en más ocasiones aunque sus creaciones ocupan las mesas de, entre otros, El Celler de Can Roca, Diverxo o Poemas. “Para los hermanos Roca elaboré unas piedras blancas con un fondo azul para que recreara la inspiración del Mediterráneo y para Dabiz Muñoz me inspiré en un erizo de mar para crear pequeños cuencos con apariencia punk”, explica.