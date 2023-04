Animayo cumple 18 años como uno de los festivales referentes a escala internacional en el cortometraje de animación. La cita anual se celebrará entre el 3 y 7 de mayo con una larga lista de invitados de renombre, como Andreas Deja, una de las leyendas de la animación de Disney, que hará partícipe tanto al público general como a los miembros de la industria de los avances a los que se enfrenta la profesión.

Uno de los grandes hitos de Animayo Gran Canaria a lo largo de su trayectoria ha sido ser el primer y único Festival de animación de España que califica en dos categorías a la preselección de los Premios Oscar de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Lo hace para la categoría de cortometrajes de animación y a la mejor obra de animación en el idioma español "animación con Ñ". "No es fácil mantener el mismo entusiasmo y esfuerzo", recalcó su director Damián Perea. En estos años, ha visto cómo alguno de los más de 4.000 jóvenes que se acercaban por primera vez a los puestos de la sede de la Fundación la Caja de Canarias -CICCA- ya trabajan en grandes empresas y despliegan el talento canario por el mundo.

"Me molesta que traten al corto como el hermano menor cuando el corto es cine", subrayó durante la rueda de prensa en presencia de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Fernando Fernández, director General Fundación La Caja de Canarias, desde donde se vuelve a apoyar el encuentro con la cesión de los espacios y equipo técnico puesto que confían en esta "oferta cultural, de ocio y turística".

La defensa que hizo del género Perea se adhiere al lema "El corto es cine" que protagonizó la noche de la gala de los Goya porque, a pesar de los esfuerzos que implican su realización como el lustro que ha empeñado en hacer Amanece la noche más larga -nominada a los Premios Goya y en el que participó como productor-, "es una obra en sí misma". En todo caso, se refirió a los problemas de distribución como una de los grandes obstáculos para dedicar por entero una carrera a esta modalidad, pero confía en su capacidad para "generar ecosistemas" de crecimiento.

Cifras récord en el sector

Con un presupuesto que ronda los 215.000 euros, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, resaltó el apoyo al desarrollo de la isla como un plató internacional de producción audiovisual con el que conseguir "una economía más diversificada y basada en la cultura". El 2022 fue un año de récord, recordó, puesto que hubo 148 proyectos con una inversión de 100 millones en Gran Canaria con una creación de empleo que ascendió a 9.000 contrataciones directas. Además, la animación digital contó en ese período con 17 producciones con más de 1.500 días de rodaje. Esta fórmula ha hecho que la corporación insular construya dos platós de 1.800 y 12.00 metros cuadrados que se estrenaron el pasado mes de enero. "Este sector no necesita de materias primas, sino de talento", subrayó, "este festival pionero es una de las citas culturales más importantes, como gran escaparate de formación y empleo".

El cartel de este año ha sido seleccionado entre más de 700 trabajos con la obra Friends we made along the way, de la autora polaca Ida Piotrowska, claramente influenciado por las aventuras de El viaje de Chihiro de Studio Ghibli. El plantel está nutrido por estrellas de la animación, como Andreas Deja, animador de proyectos como Quién engañó a Roger Rabbit, El rey León, Aladdín, La bella y la bestia, La Sirenita, Fantasía 2000 y tantas otras. Junto a él, estarán Bobby Chiu, artista conceptual de las entregas de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton; la productora Signe Vinther, implicada en la saga de Star Wars, la serie Walking Dead y Black Panther de Marvel; la ilustradora y artista gráfica Kei Acereda, cofundadora de Imaginisim Studios y Schoolism; y Borja Montoro, diseñador de personajes que ha trabajado para grandes productoras como Walt Disney, Warner Bros, Blue Sky, Paramount Animation o DreamWorks. Una pequeña muestra de las 17 visitas ilustres que participarán en clases magistrales, paneles, talleres, encuentros empresariales y charlas abiertas al público.

El programa

El programa cuenta con un total de 60 cortometrajes divididos en cuatro Secciones Oficiales que se proyectarán en el Teatro Guiniguada. Las temáticas son variadas y múltiples, donde abunda "la diversidad, la ecología, el amor no romántico o la muerte", resaltó Damián Perea. Luego, el Especial Panorama hará una selección de largometrajes internacionales de animación que también tendrán lugar en el teatro; y sobre el Especial País Invitado, el especial reúne a países colaboradores que conectan a Canarias con el exterior, como Estados Unidos, Alemania, Noruega, Francia, Hong Kong, Polonia, Argentina, Uruguay o Australia. Por último, la Noche Dos Rombos barre hacia el género erótico de animación. Las fechas concretas aún están por determinar y se actualizarán en la página web del certamen.

Te puede interesar: Cultura No serás olvido

Centrado en un sector poblacional entre los 19 y 30 años, la estrategia de Animayo está diseñada para abarcar tanto el campo competitivo como educacional. La organización anuncia que habrá tres paneles, de los que uno de ellos estará protagonizado por mujeres profesionales de los efectos visuales, aparte de zona fan de ocio y experiencias, encuentros profesionales de contratación, espacio dedicado a la comunidad estudiantil, un Distrito Infantil y Familiar para acercar esta experiencia a las etapas más tempranas y Animayo escolares con proyecciones a distancia.