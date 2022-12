La producción audiovisual y publicitaria supera las expectativas en Gran Canaria con una inversión de más de 100 millones de euros durante el año 2022, según anunció esta mañana la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales. La cifra supera el período entre 2016 y 2021 y sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como el municipio que más rodajes acogió seguido de San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Arucas y, en empate, Telde, Agüimes, Gáldar, Tejeda y Agaete. "Este es un hito gracias al esfuerzo privado y público en Gran Canaria", afirmó, que suma un total de 148 producciones con más de 9.000 empleos directos en el sector.

Destaca, entre todas las producciones habidas, la animación digital, una área pujante en el Archipiélago que, como explicó Morales, aunque sea un menor número de contrataciones, 281, mantienen la estabilización del empleo en el tiempo debido a que las empresas están radicadas en las Islas. Además, la noticia llega en un momento especialmente idóneo con la próxima inauguración de los platós del Cabildo de Gran Canaria el 1 de enero, los cuales serán gestionados directamente por la SPEGC y ya cuentan con una previsión de alquiler para tres producciones, dos de calado nacional y otra internacional. El presidente insular afirmó que la apuesta por el desarrollo del tejido industrial se refleja en la economía y el empleo, por lo que espera que la isla "siga siendo competitiva" a nivel nacional.

Durante el balance, también se anunció el lanzamiento de la iniciativa Digital Crea Gran Canaria, con el objetivo de reforzar la estrategia para favorecer el crecimiento y el empleo especializado en industrias creativas digitales. La propuesta ha obtenido financiación del Estado para adquirir equipamiento digital de última generación por un importe total de 6,3 millones de euros, de los que 3,7 millones corresponderán a aportación propia. Una de las cuestiones a potenciar es la digitalización y virtualización del entorno para que la posproducción de los proyectos audiovisuales tengan el suficiente equipo para desarrollar esta última fase en Gran Canaria.

A su vez, Cosme García Falcón, director gerente de la SPEGC, indicó que el marco de Digital Crea ampliará la oferta formativa como uno de los grandes retos de este ámbito. "Los incentivos fiscales funcionan", y en acompañamiento a ellos hay que plantear una serie de medidas, reconoció, para mantener el pulso audiovisual con respecto a otras regiones. Esta estrategia, destacó Antonio Morales, corresponde al modelo de diversificación económica que busca el Cabildo más allá del turismo, incidió, aunque la promoción turística en largometrajes, cortometrajes y otro tipo de audiovisuales sea "impagable".

Cifra a cifra

El balance realizado por la Gran Canaria Film Commission, a partir de los datos aportados por las productoras, indica tanto el tipo de producción y su número, los días de rodaje y las contrataciones con dadas de alta en la seguridad social: los largometrajes cuentan con 10 producciones, 230 días de rodaje y 5.406 contrataciones; seguidamente, las series de TV fueron cinco con 190 días de rodaje y 1.920 contrataciones; y luego, los programas de TV fueron 10, con 185 días de rodaje y 190 contrataciones realizadas.

En el apartado de la animación digital, sector pujante en las Islas, hubo 17 producciones que supusieron 1.520 días de rodaje y 281 contrataciones; en cuanto a la postproducción y VFX, fueron 11 con 730 días de rodaje y 90 contrataciones; mientras que otras producciones -en las que se engloban documentales o cortos- fueron 5, con 49 días de rodaje y 40 contrataciones; y, por último, las producciones publicitarias ascendieron a 90, la mayor, con 352 días de rodaje y 1.174 contrataciones.

Los datos mostrados revelan que la isla en su totalidad se ha convertido en un plató natural ya que, en 17 localizaciones, prácticamente de todos los municipios, han sido escenarios para las producciones de imagen real. En ese sentido, Nuria Guinnot, representante de la Gran Canaria Film Commission, manifestó que estaban encargándose de dar ese tipo de asesoramiento a las productoras de fuera. Un caso curioso es como la serie Jack Ryan encontró en una playa de La Aldea oportunidad paisajística para una de sus escenas, o la serie El Zorro ambienta México en Sioux City e incluso The Mother encuentra reminiscencias de La Habana o de mercados persas en la capital grancanaria.

Aparte de los municipios anteriormente nombrados, Teror, Valleseco, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, Artenara y, dentro de San Bartolomé, Fataga, tuvieron un rodaje. En total, 16 de los 21 municipios de Gran Canaria se vieron beneficiados con las producciones de The Mother, Wake up, La mujer dormida, The Abyss, Estación Rocafort, Voy a desaparecer, Vienes o voy, El hombre del saco, La ternura, Memento Mori, Jack Ryan 4, The Curse. Emdlich Witwer y El Zorro.

Te puede interesar: Cultura El rodaje de la nueva serie de ‘El Zorro’ cierra Sioux City

De los 10 largometrajes realizados en Gran Canaria durante 2022, seis productoras eran nacionales -La Claqueta, Bowfinger, Pris & Batty Films, IMACO 89 & Muak Canarias, Dvega Films y Nostromo Pictures & Factory Films-, una de Estados Unidos correspondiente a Netflix, otra de Alemania con Bavaria Fiction, también, Netflix en coproducción con SF Studios de Suecia y Borsalino Productions de Francia. Las series sí que destaca su procedencia puesto que de las cinco, solo una es nacional, Memento Mori hecha por Zeta Producciones. Las demás son de Estados Unidos, con Secuoya & Amazon Prime y Paramount Pic. & Amazon Prime, y del Reino Unido, de Confidencial y Channel 4 TV.

Y un nicho a estudiar no deja de ser otro que la producción de animación digital: Arcane, Cleo y Cuquín, Pocoyó, Animacarrs Reboot, Body Town, Shark Academy T4, Car City T4, Lea & Pop... Según los datos de la SPEGC, el 25% de la formación impartida ha sido por este ente mientras que el 50% del talento es local. Además, ya hay seis estudios de animación digital. Por otra parte, las postproducciones & VFX en 2022 tuvieron tres empresas en Gran Canaria realizando servicios para 8 largometrajes y tres series con 90 profesionales.