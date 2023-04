El Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, alberga desde este jueves 13 de abril y hasta el próximo mes de junio, la exposición 'The Boss is here. Rafael Arocha'. La entrada es gratuita y se puede visitar de martes a sábado, entre las 10.00 y las 13.00 horas por la mañana, y las 17.00 y las 21.00 horas por la tarde.

El centro recibe su nombre en honor a Juan Ismael González, nacido en Fuerteventura en el año 1907 y destacado pintor canario conocido ampliamente en los círculos culturales por su vinculación a todos los movimientos vanguardistas del panorama de la época. La obra, en palabras del autor, representa "la corporalidad sometida se encuentra integrada en las estructuras de control que establecen los sistemas económicos jerarquizados como el capitalista. Los cuerpos de los individuos que conforman estos sistemas albergan de forma manifiesta la expresión del poder coercitivo ejercido desde la ostentación de una posición dominante. Cuerpos que se integran en complejas estructuras donde se especula con alcanzar una posición de dominio desde la que ejercer más control. THE BOSS IS HERE reflexiona sobre la tensión de estas corporalidades sometidas en una situación y un entorno de presión jerárquica donde el desequilibrio entre la posición de sometimiento y quien ostenta la autoridad es manifiesta. Un trabajo donde la inanición convierte a estos individuos en contenedores de la latencia de las estructuras invisibles de dominación".