El spot del próximo Festival de Gáldar destaca el carácter rural del municipio

El nuevo spot del Festival de Cine de Cáldar, que se celebrará entre el 14 y el 21 de octubre, realiza un homenaje al carácter rural del municipio recorriendo sus lugares emblemáticos desde el campo hasta la ciudad. Protagonizado por el actor Mingo Ruano, y bajo el título de Gáldar es cine, se trata de una ficción dirigida por Ángel Hernández Suárez, director de programación del propio festival, que ha contado con la supervisión técnica del videógrafo y director de fotografía Manuel Peña Ramos.

El actor grancanario Mingo Ruano es el encargado de dar vida al protagonistas, José Tacoronte, un abnegado jornalero de las plataneras que experimenta una sorprendente revelación frente a la pantalla del Centro Cultural Guaires que le adentrará en un viaje apasionante por el mundo del cine y la interpretación. Nada más comenzar el vídeo, se anuncia al afortunado ganador de uno de los premios del festival, el actor agraciado sube al escenario y a continuación comienza un emotivo discurso. Con este hilo conductor, el vídeo recorrerá algunos de los más icónicos rincones del municipio, rindiendo tributo a grandes títulos emblemáticos del cine tanto clásico como comercial o independiente a través de algunas de las escenas cinematográficas más icónicas de los últimos años.

La propia dinámica de la historia, que lleva al espectador desde las exóticas plataneras hasta las luces del escenario del Centro Cultural Guaires, responde también a la temática de la edición de este año, que es una mirada al campo, hacia ese mundo rural silencioso, al fenómeno cinematográfico y la resonancia recíproca entre ambos mundos. El actor termina luciendo una Guayarmina de bronce, la escultura de casi 3 kilos que es el premio emblemático del Festival.

«Para que el vídeo pasara el desarrollo del concepto había una serie de condicionantes», indica desde el principio el director Ángel Hernández. «Ya que queríamos enseñar el municipio de Gáldar y poner en valor algunos de sus lugares emblemáticos», añade. Sin embargo, «al mismo tiempo, queríamos rendir tributo al cine y poner al festival como un posible vehículo para despertar vocaciones tempranas y no tan tempranas en el público que asiste al mismo. Partiendo de esos condicionantes empezamos a hacer una serie de localizaciones que pudiéramos combinar con escenas míticas de algunas película conocidas de la historia del cine», subraya.

En este sentido, el director explica que «en todos los spots del festival siempre intentamos elegir como protagonista a primeros espadas de la interpretación local como fueron en los dos anteriores Luifer Rodríguez y Maykol Hernández y ahora Mingo Ruano». Y en todos «se intenta hacer un tributo a diferentes aspectos del cine con la exposición geográfica de iconos y localizaciones del municipio». Ángel Hernández recuerda las sigularidades de Festival ya que «tenemos programación oficial de largometrajes y cortometrajes que se acompaña con la sección cortos canarios «porque hay una vocación de trascendencia internacional y por eso en los últimos años hemos buscado películas que no solo no tengan estreno comercial sino que prácticamente sean inéditas en España que se puedan ver aquí por primera vez». Ha sido el caso Drive my car, en 2021 que llegó justo después del Festival del San Sebastián o el año pasado As bestas que fue una de las triunfadoras de los Goya.

Se trata de «películas con fuste, potentes, que queremos tenerlas en primicia para el público de Gáldar o la isla». Por otro lado, el director reconoce que «no hay una voluntad explícita ni de acercarnos ni de alejarnos al Festival de Las Palmas. Ese festival mantiene su línea editorial, apuesta bastante por el cine independiente y periférico, tienen su público, pero en la comarca norte estamos más enfocados a crear nuestro propio público, con una visión más ecléctica que puede ir del mainstream puro y duro como As bestas hasta películas en el ámbito independiente más extremo como Under the sun. Solo nos interesa traer buenas películas y no nos importa el espectro desde el que pueda venir», añade. Otra característica particular ese certamen Gáldar rueda, que es como «un festival dentro del festival», afirma Hernández. «Se aproxima mucho al concepto del festivalito, del cine exprés, se da un lema y en 72 horas se tiene que crear un corto sobre este tema, es una herramienta para crea público y cineastas».

Este año el 11 Festival Internacional de Cine de Gáldar girará en torno a la mirada del campo, de la tierra, una reflexión sobre la percepción del cine desde las zonas rurales y cómo éstas han sido tratadas a lo largo de la historia por el séptimo arte. Muy en la línea de esta temática sobre el campo y la tierra, la sección retrospectiva estará dedicada al director madrileño Rodrigo Sorogoyen.

Como novedad, este año también, a las Guayarminas de Bronce al Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Canario, en esta ocasión se suma una nueva estatuilla más que premiará al Mejor Cortometraje Español de entre los títulos de producción española que formen parte de la Sección Oficial.