Fernando Ilarduya: «Maspalomas Pride se disfrutará desde cualquier parte del mundo»

Con ilusión porque va a ser una de las ediciones más multitudinarias; hemos llegado ya a un nivel mundial y empezamos además incluyendo cultura, deporte, entretenimiento, este año tenemos un programa muy completo.

Nivel mundial y notable asistencia, pues se espera el traslado a la isla de más de 110.000 personas. Me da la sensación de que cada año le escucho decir lo mismo, ¿o siempre hay un paso más?

Podemos afirmar que será una de las ediciones más multitudinarias porque tenemos datos. Por ejemplo, en otros años varias de las fiestas se completaban ya bien entrados en el Pride, pero en esta edición tenemos fiestas cuyas entradas se han agotado semanas antes del inicio del evento. Además, la planta hotelera está a tope y nos lo dicen los touroperadores: este año la cosa viene muy fuerte.

El público habitual ha sido el europeo, pero empieza a llegar gente de EE.UU., Brasil o Australia. ¿A qué responde ese interés?

El público de Brasil viene porque nos conoce por las colaboraciones que desde la Asociación Freedom hacemos en aquel país, Colombia o EE.UU, donde llevamos la fiesta oficial de Maspalomas, que es Freedom Party, para promocionar nuestro destino. Gracias a esos intercambios conseguimos que cada vez más gente vaya conociendo Maspalomas.

¿A qué cree que se debe que un destino como Maspalomas, que no deja de ser pequeño en el mapa, haya conseguido posicionarse como destino LGTBI?

Tenemos un municipio donde desde hace años la comunidad LGTBI goza de una absoluta normalización. Aquí tenemos derechos consolidados y vivimos bien pero si se da cuenta hay partes del mundo, incluso dentro de España, en los que fuera de las zonas LGTBI no existe la seguridad de Maspalomas. Y eso pasa por la educación. En Maspalomas Pride damos importancia al contenido cultural porque sin actos reivindicativos esto no tendría sentido.

«Debemos visibilizar más a las mujeres lesbianas y al colectivo trans; son los grandes olvidados»

Una piscina en Yumbo, retransmisiones de los eventos...esta edición viene cargada de novedades. Menudo despliegue.

Tenemos subvenciones de todas las administraciones y patrocinadores, pero la mayoría del presupuesto llega por los turistas y con eso hemos conseguido tener un evento más grande y afrontar toda esta cobertura. En cada edición debemos ofrecer productos nuevos porque si no el evento se quedaría estancado y nadie viene. Este año la propuesta va a impactar: un escenario más grande, zonas VIP, zonas de barras más amplias y un control de acceso para tener plena seguridad. La piscina, de 5x10 metros, se llenará y vaciará con cubas para que el proceso sea ágil y estará colocada en medio de la plaza, delante del escenario, dejando libres las salidas de evacuación. Alrededor tendrá césped artificial y todo eso se hará con seguridad.

Streaming cada noche. ¿Dónde llevara al Pride?

Será una visibilidad máxima para este Maspalomas Pride. He recibido mensajes de muchas personas que no pueden venir porque no encuentran alojamiento. Este año Maspalomas Pride se podrá disfrutar en directo desde cualquier parte del mundo; eso maravilloso y además es una promoción turística impresionante.

Es la primera vez que se suma un evento deportivo como el torneo de pádel, ¿qué supone para la visibilización LGTBI?

Nos da un contenido notable porque para la comunidad LGTBI el deporte es importante, nos cuidamos mucho. Llevábamos tiempo queriendo incluir el deporte y lo logramos de la mano de la Federación de Pádel. Estamos satisfechos porque gracias a ellos la participación este año será máxima, con 360 deportistas.

Lanza dos campañas, una de consumo moderado de alcohol y otra para proteger las dunas. Sobre la última, ¿cree que realmente sirve de algo una campaña de sensibilización en un evento de gran afluencia como este?

En vez de utilizar los mupi para publicitar el Pride del año que viene, creímos que lo mejor era lanzar una campaña de concienciación, porque tenemos a los turistas aquí y van a ver que son carteles del Maspalomas Pride que llevan mensajes sobre la protección de las dunas y del municipio. Realmente sí creo que ese mensaje puede llegar a mucha gente y hacerla consciente de la importancia de respetar el espacio protegido. Es paralela a la anunciada por el Cabildo, no tienen nada que ver pero se van a reforzar.

Maspalomas Pride es solidario. ¿Calcula a cuánta gente podrá ayudar?

Tenemos una gala solidaria de recogida de alimentos y durante toda la semana estaremos recogiendo comida para donarla a las familias más desfavorecidas del municipio a través de la asociación Karuna. Empezamos a colaborar con ellos con la pandemia y el año pasado donamos 2.000 litros de leche. Creemos que esta campaña es muy necesaria; hay gente que lo está pasando mal y la comunidad LGTBI puede poner un grano de arena para que sean más felices. No sabemos a cuánta gente podremos ayudar hasta que cerremos la campaña.

El último informe del CGPJ sobre las distintas formas de intolerancia, que analiza del año 2002 a 2021, revela que uno de cada cinco delitos de odio es por LGTBIfobia, casi el 23%. ¿Qué le dice este dato?

Estamos en un paraíso LGTBI; será por el turismo, el clima o la gente, pero aquí se ha normalizado todo y no tenemos estos casos, pero hay zonas de Europa en las que no pasa lo mismo. Por eso somos referente.

«Este año vamos a abrir en el Sur las oficinas para ofrecer asistencia legal a quien lo necesite»

Esta semana conocimos el caso de Yuri González, una joven trans que recibió una paliza el año pasado en el Cruce de Arinaga cuando era menor y que decidió hacer público ahora al ser mayor de edad. Somos un destino seguro, pero tenemos casos muy cerca.

No conocía el caso y se me han puesto los pelos de punta. Yuri es una mujer valiente y gracias a gente como ella estos casos se hacen públicos y le recuerda a las autoridades que estas agresiones existen. Hay muchas personas que callan y el delito queda oculto, pero quien lo cuenta demuestra mucha valentía.

Todavía se dan casos de discriminación en puestos de trabajo o clubes deportivos por cuestión de orientación o identidad sexual. ¿Desde Freedom se han planteado alguna vez iniciar algún programa de asesoramiento legal?

Sí, este año vamos a montar en Maspalomas las oficinas de Freedom para ofrecer asistencia legal. Ya el año pasado ofrecimos asesoramiento jurídico a un chico que sufrió una agresión por parte de un portero en Las Palmas de Gran Canaria.

Hacia donde va Maspalomas Pride y cuáles cree que son los retos que debe afrontar la comunidad LGTBI en los próximos años?

Debemos darle más apoyo a las realidades menos visibilizadas, por eso por primera vez la organización saca una carroza para mujeres lesbianas, y también apoyar mucho más al colectivo trans, que realmente es el que hizo surgir el movimiento LGTBI pero ha quedado como el gran olvidado.

