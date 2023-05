El sonido de un altavoz anuncia que alguien del pueblo ha muerto. Una abuela se acerca a la ventana, un abuelo espera paciente a descubrir quién ha sido el desafortunado. Ladran los perros en el campo. El sonido anuncia cuándo y dónde se va a velar el cuerpo.

Estas palabras crean una escena en la cabeza de cualquiera que las lea: el imaginario se activa, lo rural se manifiesta de forma inevitable y la fuerza de la cotidianidad se impone. Estas imágenes de la vida son las que han centrado la atención del poeta canario Yeray Barroso (Tenerife, 1992), que este 6 de mayo será el protagonista del encuentro de literatura canaria que organiza el Ateneo de Las Palmas a las 18.00 horas en la librería Agapea.

Que este sea el espacio elegido, tiene detrás una intención motivada por los ideales del propio Ateneo: «Desde la sección de literatura del Ateneo, el concepto coloquio y tertulia es muy importante. Es decir, darle vivacidad a la literatura y que personas que escriben dentro del panorama insular, puedan darle voz a sus propios textos y contar su momento creativo. Buscamos que sea en librerías y bibliotecas porque es muy importante relacionar la literatura desde los espacios en los que se promueve y fomenta la lectura. Por eso tenemos actividades como esta en la librería Agapea», explica la presidenta de la institución, la escritora y profesora Beatriz Morales.

La profundidad estética de Barroso

Durante la tarde del sábado, Barroso, en conversación con Morales, ahondará en su trayectoria poética así como en las profundidades estéticas de su obra. Usando como pretexto la publicación de su último poemario, La tarde será roja cuando (Libero Editorial, 2023), el escritor introducirá al público en su universo creativo y tanto él como Morales aprovecharán la ocasión para hablar sobre la poesía canaria contemporánea y su contexto.

«Desde la publicación de Ceremonias a esta parte, en los tres últimos libros que he publicado me he centrado en la memoria colectiva, en aquellos aspectos que considero que han quedado marginalizados dentro de algo que se llama subcultura, ese capital cultural que se genera desde lo cotidiano», puntualiza el autor tinerfeño. Barroso se ha «permitido ser libre» en su escritura y «jugar lo máximo posible con la lengua», teniendo en cuenta aspectos que, de forma habitual, no se han considerado elementos centrales dentro de la cultura.

Ejemplo de ello es uno de los temas centrales de La tarde será roja cuando: el mal de ojo. «En ningún caso el mal de ojo se ha considerado un elemento a estudiar dentro de lo cultural, siempre ha sido algo supersticioso o anecdótico. Para mí es igual de relevante la poeticidad que se crea cuando en mi pueblo sonaba un altavoz que anunciaba que una persona se había muerto, que una lectura poética, una lectura de Pessoa por ejemplo», reflexiona el poeta. «Para mí todo esto también forma parte del capital cultural».

Viejos, naturaleza o memoria colectiva de lo rural: todos son ingredientes de la poesía de Barroso, elementos de los que se está desligando en su búsqueda actual tras la publicación del que es ya su cuarto libro, proceso del que también hablará en el encuentro literario del próximo sábado. «Puedo pasarme trabajando en la escritura primera de un libro quizá tres, cuatro, seis meses, y después lo dejo reposar, lo releo, lo vuelvo a trabajar, hasta que decido si quiero que ese libro tenga un camino de publicación o no. Estoy ahora un poco recomponiendo y tentando, haciendo tentativas poéticas que van más hacia un 'yo' que hacia una mirada hacia la memoria», revela el escritor.

La poética canaria actual

Además de la poética de Yeray Barroso, el otro aspecto que centrará el coloquio será la poesía que se está haciendo en estos últimos años en el Archipiélago, en la que el escritor tinerfeño, aunque encuentre rasgos comunes como las cuestiones de la identidad o del paisaje, no ve una tendencia marcada. «Más allá de los rasgos de época, creo que vivimos en un momento muy atomizado en cuanto a búsquedas. Creo que no pasa como en otros momentos en los que veo unas búsquedas similares, sino que cada uno va haciendo su camino. Es interesante porque abre un panorama diverso, como la sociedad misma».

Y, además de esta diversidad, el poeta tinerfeño también detecta otra variante que tiene que ver con el público que se acerca a la literatura hecha en Canarias: «Creo que cada vez se está atendiendo más a la literatura hecha en Canarias por un público que no es de Canarias. Muchas veces hemos visto y vemos, eso es todavía un problema que no se ha subsanado, que la literatura canaria es un poco endogámica: se escribe aquí, se lee aquí, sin un aparato crítico externo». Aun así, el escritor destaca el lado positivo: «Como los lectores y lectoras de los libros no están siendo solo de Canarias, esto da lugar a un aparato crítico que viene también de fuera», concluye.