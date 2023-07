Acaba de publicar nuevo tema Vagabundo en el que colaboran Mario Turizo y Beéle y ya tiene casi 35 millones de reproducciones en Spotify. ¿Se esperaba este éxito?

Esta es una canción con la que yo tenía muchas ilusiones de que fuera bien y la verdad es que sí esperaba que tuviera éxito, porque se juntan muchos factores como que es una canción de verano al 1000%, es supremamente pegajoso el coro y el ritmo, los acordes, la producción me encanta, los músicos grabaron en vivo en Colombia. El merengue es un ritmo que realmente le gusta mucho a la gente, porque es el ritmo más fácil de bailar. Por otra parte, estoy cantando con dos artistas que admiro un montón y que además están pasando por un momento extraordinario como son Manuel Turizo y Béele. Entonces, la verdad que sí que le tenía mucha fe a esta canción.

Junto al tema le hemos visto lanzando en redes sociales una coreografía (challenge) que ya ha sido replicada en todos los puntos del planeta. ¿Cómo surge esta idea? ¿Son las redes sociales el altavoz musical del siglo XXI?

La verdad que sí, pues no te puedo discutir que las redes sociales no sean el altavoz musical de este siglo y cada vez se nota más. En esta canción queríamos dejarle al público también que decidiera cómo la querían compartir y hacerla suya, pero si es verdad que salimos con un audio en Tik Tok. Lo he estado compartiendo yo mucho, y además nos inventamos un baile que tiene diferentes momentos. Entonces, cada quien puede hacer su propia interpretación de la canción, hacer un baile o hacer cualquier otra cosa, pero se empezó a hacer muy viral el principio de la canción por la letra, y todo el mundo empezó a dedicarla. Me impresiona porque eso sí es totalmente orgánico y cuando vos ves que pasan cosas así, totalmente orgánicas, es que te das cuenta de que al final las buenas canciones son las que siempre me mandarán la parada y decidirán por uno.

Hablábamos de la colaboración con sus dos compatriotas, Turizo y Beéle ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Qué ha supuesto para ‘Vagabundo’ la unión de estas tres maravillosas voces latinas?

Yo desde que escribí Vagabundo sabía que la quería sacar con alguien. Pasé por muchos nombres en mi cabeza, al principio como ideas de conceptos de qué podía ser bueno para la canción, con quién la podría cantar y un día me junté con Beéle en un concierto mío dentro de mi gira Dharma en Bogotá. Allí cantamos mi canción En Guerra y la suya Loco de él, y cuando estuvimos ahí en la tarima montados no sé por qué se me vino a la cabeza que podía ser una muy buena idea que esta canción se la dedicásemos sobre todo a Colombia. Ya después del concierto, estando los dos hablando de la música que hemos hecho en el pasado, le dije: ¿Qué tal si hacemos esta canción, y si la hacemos vos, Turizo y yo? Ellos son dos, son de la costa, tienen un sello y un sabor natural, son muy tropicales y todo lo que suena de parte de ellos suena a verano y a fiesta. Es muy juvenil y divertido, y además es Colombia al 1000%. Yo creo que cuando hay una gran canción las cosas se hacen fáciles y fluyen, y lo noté desde el principio, cuando Beéle y Turizo, a pesar de las agendas tan complicadas que tienen y de tantos lanzamientos, estuvieron dispuestos a sacar conmigo Vagabundo.

Ha estado de gira por Latinoamérica y desde junio por nuestro país ¿Cómo está siendo la experiencia y esta nueva gira española?

Llevo viniendo a España casi todos los veranos desde hace siete u ocho años. Se ha vuelto como una tradición, pero cada vez siento más afinidad con este país, me hacen sentir en casa. Me emociona mucho ver como, no solo a mí sino a muchos otros artistas colombianos y latinos, nos reciben aquí con sonrisas y buena actitud cada vez que visitamos España. Nos han incorporado a su cultura y piden nuestras canciones en la radio. Además, este año voy a estar haciendo algunos festivales aquí en España y eso me pone mega feliz, y volver a Gran Canaria después de tanto tiempo era algo que tenía pendiente.

¿Cómo diría que ha sido su evolución musical desde sus inicios hasta Vagabundo?

En mi evolución musical creo que he ido cada vez encontrándome más como compositor y como artista, y dándome cuenta que no soy un artista que canta ningún género en específico, simplemente soy amante de las buenas canciones, de las emociones, de lo que me hace sentir… Así que a la hora de escribir si no siento que la canción te transporta realmente, te lleva en un viaje y es memorable, prefiero no llevarla hasta el final. Me exijo mucho como compositor y como artista.

Ha colaborado con artistas de la talla de Bisbal, Rosario, Antonio Orozco, Pablo Alborán y un sinfín de artistas nacionales e internacionales. ¿Qué le aporta a su música y a sus letras estas colaboraciones? ¿Son necesarias? ¿Se siente más cómodo colaborando con otros artistas?

He hecho muchas colaboraciones en mi vida, porque musicalmente me llaman la atención y porque admiro a los artistas. Cada vez siento que las colaboraciones suman si hay una química entre la otra persona con la que estoy cantando y colaborando, y si la canción realmente es especial.

Ha tocado todos los géneros musicales…desde el pop, a la balada, la música urbana y los ritmos latinos. ¿Dónde se encuentra más cómodo y hacia dónde se dirige su carrera musical?

Yo me encuentro cómodo teniendo la libertad de que cuando entro el estudio puedo hacer lo que se me ocurra en ese momento.

Es uno de los artistas más escuchados en las plataformas digitales. Ha conquistado premios en los Grammys, los American Music Award, MTV Europe Music Award…y ha estado nominado incluso a los Óscar. ¿Le queda algo por conquistar? ¿Cómo se siente al ser tan querido y valorado en el panorama musical?

Creo que lo más bonito de la vida es mantener la llama prendida y que siempre haya cosas que te motiven y sueños que cumplir, pero al mismo tiempo estoy en un lugar y en un momento bueno, porque tengo muchas ganas de seguir creciendo y evolucionando, pero también siento satisfacción por lo que he logrado hasta ahora y estoy contento y agradecido.