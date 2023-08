Gerry López Quintet y Bending Line Trío son los siguientes protagonistas de la hasta ahora exitosa primera edición del Festival Jazz Global Concerts de Fábrica La Isleta que se viene celebrando este mes de agosto con un total de 7 destacados conciertos.

Será este lunes 14 a las 21.00 horas cuando el saxofonista y compositor mexicano suba al escenario con su último trabajo discográfico grabado en Cuba No Way Back, y para el que involucró a grandes estrellas del mundo del Jazz Latino como Horacio «El negro» Hernández, Alain Pérez, Carlos Miyares, Yuya Rodríguez, Rafael Paseiro y El Wiwi. Gerry López vuelve a sus raíces y al origen de la música de su país, a la de sus ritmos auténticos como el bolero, cha cha cha, sones y son jarocho.

Como portavoz de la cultura mexicana en Suiza, ha tenido la oportunidad de representar a su país en diversos festivales de Europa y del mundo: Montreux Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, La Défense Jazz Festival en Francia, Jazz Festival en Saint -Germain-des-Près en Paris, Roccella Jazz Festival en Italia, Panama Jazz Festival, Festival Jazz à l'Ouest en Rennes... Cuenta, además, con varios conciertos como parte de intercambios culturales en países como Rusia, España, Croacia, Bélgica, Alemania, Holanda, Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rico, Guatemala y Estados Unidos.

El miércoles día 16, será el turno para Bending Line Trío,dinámico grupo de jazz fundado por Luis Sánchez Guerra, Tuomas J. Räsänen y Kai Gibson mientras estudiaban en Berklee College of Music, (Boston, EE. UU.), y que les llevó a actuar durante tres años en diversos escenarios de de Boston, (EE.UU). Ahora, tras una prolongada pausa debida a la pandemia en la que cada uno de sus integrantes se ha consolidado como artista independiente, vuelven a unirse presentando un repertorio rico en composiciones originales, frescas, innovadoras y nutridas de la profunda tradición de música improvisada que hace vibrar a estos músicos.

En su conjunto, otros dos destacados conciertos del I Festival Jazz Global Concerts que arrancó el pasado día 2 de agosto con Calima Sextet seguido de Alizulh, (Héctor Matacherry & Svesda), y Marhands (Mar Vilaseca) con Remember Me, acompañada al piano por Jaume Vilaseca. Tras el anunciado meridiano, quedarán por celebrar los conciertos de Báez-García-Meneses, la banda del Recital (miércoles día 23), y el de Anhelo, nuevo apodo del músico Héctor Matacherry que cerrará el Festival con sus composiciones más recientes el día 30.

Además, en la programación estable de Fábrica La Isleta, hoy viernes a las 20.00 horas, estará presente el espectáculo de Clown con Mojo, compañía canaria de payasos y payasas cuya premisa siempre es el deseo de trasmitir alegría, creatividad, humor, risas y reflexión como no podía ser de otra manera tras su larga experiencia formativa con Alex Coelho, uno de los clown más famosos e importantes de España. Finalizado este espectáculo, la DJ Grace tomará el relevo con su apuesta de Funky, Soulful y Disco hasta las 23.00 horas. El sábado 12, a las 21.30 horas, se podrá disfrutar de los conciertos de The Zeronaut y The Old Cave.

Otra importante cita tendrá lugar este domingo día 13 a las 20.00 horas, con Idafe Pérez Quinteto y la nueva entrega del Jazz Entre Amigos con el concierto Cedar Walton, El Regreso en homenaje al excepcional pianista y compositor. Uno de los más importantes del jazz de los años 80 en Estados Unidos y que compartió escenario con los legendarios Blakey, Golson, Hubbard o Gordon.