El cortometraje experimental Into the silence, after the silence, del cineasta y escritor grancanario Elio Quiroga, competirá en la 21ª edición del Tirana International Film Festival (TIFF) dentro de su Sección Oficial Competitiva Panorama Parade.

Esta pieza cinematográfica parte de un experimento, planeado durante 20 años, que consistía en filmar en tiempo real con una cámara de 35 mm (una Arriflex BL, cedida por el legendario Ramón Saldías y operada por David Delgado) durante toda una noche los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Después de dos décadas, se escaneó el negativo, se transfirió al sistema de video analógico Betacam, se volvió a escanear y luego se editó digitalmente, experimentando una degradación en su calidad, lo que le dio al material una cierta textura onírica. La música del corto, interpretada por el grupo coral The Tudor Consort, de la liturgia gregoriana del día de Pascua, el tiempo de la resurrección, da al cortometraje un tono sagrado tan paradójico como la vida humana misma. «Es una obra experimental, como las que realizaba antes de hacer cine, que busca otra forma de expresión diferente, ajena a la narrativa tradicional», afirma el realizador grancanario. La obra experimental previa de Quiroga se encuentra entre varias muestras permanentes de videocreación, como Señales de vídeo del Centro Nacional de Arte Reina Sofía. Creado en 2003, el Tirana International Film Festival es uno de los más importantes de Europa, siendo cualificador para los Premios de la Academia Europea y los Premios Óscar, y formando parte de la Alianza Belt and Road, que reúne a dos decenas de festivales internacionales, entre ellos Shanghai, Austria, Brasil, Canadá, Italia o Islandia.