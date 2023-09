Compartir tu agua para que también florezcan otras flores. De ello habla ´Sororidad´, antología que pertenece a la colección literaria Mujeres Pasión y que se presentará mañana jueves a las 19:30 en el Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas. Este proyecto dirigido y creado por la escritora Jyoti Baharani ha reunido a otras 19 mujeres que conjuntamente han plasmado diversas historias inéditas, vivencias personales o de ficción sobre un tema tan importante como es la ´sororidad´, la solidaridad entre mujeres.

El evento será presentado por Albertine de Orleans, Presidenta y Fundadora de ADOC, además de ser una de las veinte participantes que han dado vida a esta antología. La mesa de presentación contará con tres de las integrantes de ´Sororidad´: Jyoti Baharani, creadora y directora del Proyecto ´Colección Literaria Mujeres Pasión´; Ina Molina, coordinadora de ´Sororidad´; Zulia García Parra, autora de la portada, junto a otros personajes políticos y escritores.

El proyecto ´Mujeres Pasión´ nació en 2017 con ´Maternidad´. Para su creadora, Jyoti Baharani, la intención es ´dar voz a las mujeres y a su sentir y su pesar´. Después de la pandemia, compañeras de la escritora motivaron la creación de la antología ´Sororidad´. De la mano de Apuleyo Ediciones y con la selección de veinte escritoras para tratar temas como el compañerismo o la amistad, el libro verá la luz mañana en su presentación. ´Mujeres Pasión´ tendrá continuidad en el año 2025, aunque aún se desconocen la temática y las mujeres que escribirán los relatos. ´Quiero seguir dando voz a las mujeres con este proyecto´, garantiza Baharani.

´Yo hoy soy la mujer que soy gracias a las maravillosas mujeres que me acompañan en este camino de la vida, me siento bendecida´ Jyoti Baharani

´Yo hoy soy la mujer que soy gracias a las maravillosas mujeres que me acompañan en este camino de la vida, me siento bendecida´, ha dicho Baharani. Para la autora, ´Sororidad´ no habría sido posible sin la participación literaria de Albertine de Orleans, Berbel, Coca de Armas, Elvira Mansur Nauffal, Ina Molina Pérez, Inma Flores, Isa Guerra García, Jyoti Baharani, Kamlu Asnani, Laura González Hernández, Macu Galván, Magda Wanderlust, Manuela Fernández Sánchez, María Dolores Ley Elizalde, María Luisa Ortega Leonardo, Francisca Santana Rodríguez, Presen Simón, Sofía Primo Ruiz, Vanessa Gul Nainani y Zulia García Parra. Los textos de todas estas mujeres son relatos inéditos, algunos de ficción y otros cuentan historias de la vida real acerca de la sororidad, la solidaridad entre mujeres. Además, por el camino de la solidaridad, con la compra de este libro se colabora con la Fundación Carpio Pérez, una organización independiente que trabaja en Tanzania desde el año 2009 llevando a cabo proyectos generadores de ingresos y educación para que los colectivos desfavorecidos de viudas Masai y sus hijos puedan salir de la extrema pobreza.

Jyoti Baharani, Presidenta de la Asociación de Mujeres Olympus-Amoly y directora del proyecto ´Colección Literaria Mujeres Pasión´, también es escritora de cuentos infantiles como ´Nico y el mago Clowel´o ´Cuéntame un cuento´. La autora pone el foco en los valores que deben estar presentes en la sociedad. Mediante historias destinadas al público infantil, Baharani trata de concienciar acerca de la ética, empatía, respeto, la humanidad, el cariño o la importancia de recordar que ´si quieres puedes´. La escritora ha recalcado que ´lo importante es que se de voz a transmitir los valores para que se apliquen en la vida. Hoy en día se nos olvidan y es muy importante tenerlos presentes´.