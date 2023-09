La danza flamenca de Rocío Pozo iniciará la nueva temporada 2023 / 2024 de la Sala Insular de Teatro que incluirá 24 espectáculos, cinco residencias y el protagonismo absoluto de la autoría canaria en una programación que va del 14 de octubre hasta el 28 de junio de 2024 con especial atención al teatro de distinto signo y público.

Las entradas para esta programación están a la venta desde hoy en las taquillas y las webs del Teatro Cuyás y la SIT y las propuestas se pueden dividir en siete apartados que van desde la danza a los talleres, pasando por la música, el teatro, los monólogos, el arte en vivo y la magia. Durante la presentación, la consejera insular de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, señaló que la Sala Insular «es un lugar especial y con un gran valor, al cubrir la necesidad de lo que entendemos como servicio a la ciudadanía». Como detalló, serán «24 espectáculos para esta nueva temporada» con la autoría canaria «siempre protagonista» y cinco residencias, que cumplen con «uno de los objetivos de la SIT» que es básicamente «presentar una programación atractiva dirigida a diferentes sectores de la sociedad».

La temporada estará acompañada de «colaboraciones destacadas», indicó, para una programación que «siempre nos sabe a poco», y marcada por «la creatividad y las ganas de ofrecer una programación novedosa y atractiva para diferentes públicos y edades», además de para «sectores de la sociedad diversos, con teatro inclusivo dirigido a personas de centros penitenciarios, entre otros».

Complemento

Por su parte, el director artístico, Gonzalo Ubani, fue presentando cada una de las obras del programa y confirmó que la Sala Insular es un complemento al Cuyás «pero no en el sentido de una sala secundaria, sino en el de que atrae a un público diferente a la de aquella pero que consigue nuevos espectadores para las artes escénicas». Ubani también subrayó que las residencias volverán a ser durante esta temporada «un pilar fundamental» de la sla con «propuestas muy interesantes».

Ubani también destacó que este año el Festival En Conexión incluya dos jornadas, el ciclo Nosoloautor tres propuestas y la segunda entrega de Teatro Improvisado tres representacuiones.

En cuanto al primer apartado, la danza, se incluyen tres espectáculos. El primero, el de Rocío Pozo, lleva el título de Mujer (14 de octubre) y relata una aventura que sugiere algunos hilos que tejen la poliédrica esencia femenina «por parte de una de las grandes referencias de la danza grancanaria», comentó. Le sigue el montaje de Sergi Faustino y Carmelo Fernández Cobre (27 y 28 de octubre), primera de las cinco residencias. Y continúa con la coreografía de Daniel Fernández Adán de Wettribute (8 y 9 de marzo), dentro de la programación de Masdanza, y tercera residencia. En lo referente a la música se celebran tres festivales. El primero, Festival en conexión, incluye las actuaciones de Alizuh y Javla (4 de noviembre) y Don Grreno y Rabichine (11 de noviembre) que son proyectos paralelos formados por músicos canarios. Así, Alizulh es una formación integrada por Héctor Matacherri y Svesda, mientras que Javla lo forman Alex Clon, Juan J. Ñoki y Jacinto Ojeda, que estrenan su primer trabajo Mísero. Por otro lado Don Greeno actuará presentando su primera producción First Howling. Y Rabiche será la presentación en Gran Canaria de este proyecto que integran José Antonio Fajardo, Diego Hernández, Carlos Pérez, Jorge Hernández, Manuel C. y Julio Armas.

El segundo de los festivales, Jazz Otoño, acoge el directo de Carlos Meneses Trio (2 de diciembre). El contrabajista estará acompañado por el pianista Federico Lechner y el batería Akior García que repasarán sus discos Sharp jazz, Jazz A.M. y Like one. Y el último de los eventos musicales, Ciclo Nolosoautor, incluye las actuaciones de Izaro (13 de enero), JavyPablo (20 de enero) y Sylvie Hernández (27 de enero). Ubani subrayó que Izaro es una joven artista vasca de mucho éxito en esta zona de España y que viene a actuar a esta sala después de llenar grandes auditorios en su tierra.

Pero el plato fuerte de la programación es, indudablemente, el teatro, formado por, nada menos, que quince propuestas. Empieza con la Asociación Hestia y su espectáculo Atrapasueños (24 y 25 de noviembre) que muestra el trabajo que viene realizando con el colectivo de reclusos del Centro Penitenciario Las Palmas I.

Sigue con La Sastrería Teatro que representa Lo que trajo la tormenta (15 y 16 de diciembre). El siguiente es Bronte Producciones y su Migas (de migajas) (16 y 17 de febrero). El cuarto es Grupo Antígona de la ONCE y su trabajo social con personas que lleva a escena Orquesta de señoritas de Jean Anouillh (15 y 16 de marzo). Y el quinto Teatro Brut con Edith Piaf, el gorrión de París (23 de marzo).

Le siguen tres eventos especialmente destacados. El primero es Canarias escribe teatro con la selección de uno de los dos siguientes textos: Fácil de matar, de Margot Machado; y Salomón y la sumisión positiva, de Emiliano Zamijovsky. Le sigue la Segunda entrega de teatro improvisado improsit que incluye tres propuestas: Anartistas que representa La extinción de la comedia (20 de abril), La Factoría Producciones a través de Improacción. Un espectáculo de cine (27 de abril) y Vives Impro que representa Se ha improvisado un crimen (25 de mayo). El tercero es la IX Muestra de Teatro Popular que incluye las obras de Escuelas Municipales de Arucas, Telde y Maspalomas, los grupos de teatro de los barrios de Las Palmas o Jinámar, y la compañía Troup, de El Hierro, invitada a esta edición ( 9, 10, 11 y 12 de mayo). Finalmente interviene la Escuela de Actores de Canarias con la obra In-Estabilidad (6 al 9 de junio) en la quinta residencia.

Finalmente, hay tres apartados con un solo espectáculo. El primero es el IX Festival de Monólogos que este año lleva el título de Te acariciaré el cerebro (parte II) (15 y 22 de junio). El segundo es el arte en vivo con Manuel Artiles, Begoña Vega y Ana Beltrá y la obra Locomotora (9 y 10 de febrero). Y el tercero es la magia en la programación navideña a través de The Mago Manu Show con los espectáculos Christmas Spacial edition (22 y 23 de diciembre) y Flip descubre las estaciones (29 y 30 de diciembre). También se incluye el taller Teatrae a través de Mi primer teatro (25 al 27 de marzo), Escritura teatral (19 al 20 de junio) e Interpretación (25 al 28 de junio), impartidos por Naira Gómez, Luis O'Malley y Rubén Darío Rodríguez, respectivamente.