Con motivo de su participación en el Gran Canaria Sum Festival, ¿qué es lo más bonito de participar en estos eventos con compañeros de profesión?

Además de cantar para el público de Gran Canaria, el aliciente es, como bien dices, compartir escenario con tantos buenos músicos, con tantos artistas que, como nosotros, pasamos tanto tiempo en la carretera.

¿Qué canciones podrá disfrutar el público durante la actuación?

Haremos un repaso de nuestros último disco, Animal, pero no nos vamos a olvidar de tocar las canciones más importantes y más míticas de Funambulista, las que todo el mundo conoce. En un festival como este es el momento de sacar toda la artillería pesada.

Al echar hoy la vista atrás, ¿cómo recuerda los comienzos de Funambulista?

Yo lancé tres discos en solitario como Diego Cantero antes de Funambulista. Pero los músicos de la formación actual me acompañan desde el principio y por eso se puede decir que funcionamos muy bien como una banda. Yo soy el que escribe las canciones y tengo la suerte de tener buenos amigos que me acompañan encima del escenario.

¿Por qué el nombre Funambulista?

Esa palabra me encanta. Funambulista es el que camina por el alambre y procura mantener el equilibrio, pero también disfrutar de ese vértigo que provoca esta profesión.

Si usted compone las canciones, ¿cómo aúnan sus talentos durante el proceso creativo?

Normalmente compongo yo y luego me uno al guitarrista de la banda y lo armamos casi todo. Luego sustituimos los instrumentos virtuales por instrumentos de verdad y es ahí dónde entra el resto de los músicos. En las grabaciones me siento libre y suelo contar también con músicos diversos.

Animal vio la luz en 2022 pero sus letras nacieron durante la pandemia, ¿cómo fue el proceso de creación en un ambiente totalmente distinto y ante tantas restricciones sociales?

Pues aunque fuera durante la pandemia, nacieron las canciones más optimistas que hecho nunca, aunque se pudiera esperar lo contrario. Por otro lado, las canciones son mucho menos meditadas y más directas. Pensamos más en emocionar que en la perfección. Apostamos por el corazón.

Previamente, en 2017, sus seguidores pudieron disfrutar de Dual, un disco repleto de colaboraciones con artistas como Antonio Orozco, Dani Martín o Pablo Alborán. ¿Cómo nació la idea de unir a tantos grandes de la música española?

Por aquel entonces no era tan habitual hacer duetos, pero quería regalarme ese homenaje y disfrutar de ese regalo que me hicieron los compañeros de música. Fue una experiencia maravillosa. Yo empecé escuchando cantautores como Pedro Guerra o Javier Álvarez, pero al mismo tiempo, también a grupos como Extremoduro, Nirvana, así como mucha música de tradiciones como Bebo Valdés. Siempre he sido una persona bastante abierta en cuanto a música.

¿Qué quieren transmitir ustedes con su música?

Para nosotros, la música consiste en hablar de uno mismo para acabar hablando de todos. Creo que los seres humanos somos más parecidos de lo que nos creemos. Hablar de uno mismo, de nuestras sombras y nuestras luces, muchas veces es hablar de la mayoría.

¿Tiene nuevos proyectos musicales a la vista?

Ahora mismo estamos preparando nuevas canciones que saldrán en breve. El próximo febrero de 2024 arrancamos un gira acústica que nos llevará a muchas ciudades de Europa y a recorrer buena parte de España.