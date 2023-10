Ahora las cosas están fluyendo súper bien, así que hay que aprovechar, no siempre soplan los vientos a favor. Nada que se haga desde la música o desde el arte es sencillo. Hay que transmitir que si uno tiene talento, voluntad y ganas los sueños se pueden cumplir, pero requieren también de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Para mí es un privilegio enorme. Estamos en pleno proceso de grabación de "A mares" y ya tenemos las bases hechas, aunque no es fácil. Lo que destacaría es que ha sido posible hacerlo gracias a que la campaña del crowdfunding ha sido un éxito y a ciento y pico mecenas que han puesto el dinero para que yo pueda realizar esto. Hacer un disco es muy costoso, especialmente a nivel profesional y esta vez es posible gracias a la gente. Estoy en contacto con los mecenas también a través de correo, a través de las redes, para poder informarles de las presentaciones, de las recompensas que se establecieron en la campaña y a cumplirlas todas. Sobre todo quiero destacar el agradecimiento tan grande que siento hacia ellos por poder ser partícipes de este sueño de "A mares".

¿Qué sorpresas esconde "A mares" en sus letras y melodías?

Yo no soy un cantautor que responde al arquetipo, que responde al uso de ser un cantautor melancólico o que siempre se mueve en una misma línea. Tengo la suerte de ser un músico que tiene esa mirada y que bebe de un montón de fuentes. Esa versatilidad me permite que cada uno de los temas sea diferente. Voy a hacer un tema Latin Funk, una salsa, una bachata, un tema algo más pop, una chacarera preciosa con un poema mítico y universal nuestro que es "Un día habrá una isla" de Pedro García Cabrera. Ese tema, a nosotros los canarios, nos va a poner los pelos de punta.

El álbum "Tridimensional" fue su última publicación en el año 2011. ¿En qué momento comienza "A mares" a ver la luz?

Yo no he dejado nunca de crear. Es verdad que sí había tenido unos cuantos intentos. Recuerdo en 2014 o 2015 el primero, antes de la pandemia también lo había pensado con otros formatos y otras historias. Cierto es que durante todos estos años he ido haciendo canciones y esta vez he elegido siete temas donde todas las canciones son especiales y todas caminan súper bien en el estudio. Auguro que van a haber más sorpresas después de esto. En México compuse seis temas en un mes, fue tremendo el grado de activación que tenía. Uno de ellos también es un homenaje a nuestro escritor Alexis Ravelo. Le pedí permiso a Thalía (pareja del escritor) para que me diera el beneplácito para poder hacer esto. También hice un manifiesto a la canariedad, una canción que quiero cantar con nuestro folclore y estoy muy contento porque para nosotros, los creadores, es fundamental seguir creando y seguir evolucionando.

Alexis Ravelo fue y es un gran referente de la novela negra española, ¿qué ha significado para usted realizar este homenaje?

Fue una pérdida tremenda, lo sentí mucho porque soy seguidor y lector y lo conozco de la época en la que él era camarero en la Sala Cuasquías, donde muchos lo conocimos. El proceso de hacer una canción requiere también de estudio, no es hacer una canción porque sí. Yo, por ejemplo, gracias a Emilio González Déniz, que me ha ayudado y me ha dado una cantidad de información tremenda sobre la vida de Alexis. El personaje de Eladio Monroy, que de alguna manera también es como su alter ego, he conseguido plasmarlo en la canción, que se llama así, "Eladio Monroy"; y dar pinceladas de las características tanto de Alexis como del personaje. Espero que la gente lo disfrute mucho porque es la manera más amorosa y linda que puedo rendirle tributo a uno de nuestros escritores más importantes que también tuvo el reconocimiento en vida. Siento como artista, como cantautor, que no son canciones solo personales. Me siento que formo parte de nuestra cultura, de alguna manera trato de contribuir y potenciar a que se le dé valor y a que se le dé brillo. La verdad que estoy muy contento porque cuando ya terminé la letra y se la mandé a los escritores reconocidos de la tierra, con los que me llevo muy bien, incluso los que no viven aquí, me dijeron "Sergio, la letra está magnífica, has dado ahí con la tecla".

Sergio Alzola, un cantautor canario abierto al mundo y a todo lo que pueda adquirir de él y su cultura. Tiene una trayectoria de 20 años que celebró el pasado año 2022, ¿qué es lo más bonito del camino andado?

Ya llevo 21 años, la gente dice que es muchísimo y para mí ha pasado súper rápido todo. La realidad es que el camino del artista es una carrera de fondo que requiere mucho tiempo para también llegar a alcanzar ciertos niveles de profesionalidad y de calidad. La calidad también requiere mucho trabajo, experiencia, rodearse como estoy haciendo ahora mismo de auténticos monstruos, de unos musicazos tremendos. Realmente creo que todo es un proceso, siento que soy el mismo con la misma ilusión que tenía cuando empecé. Es bonito porque vas viendo una evolución y ya he compuesto unas 170 y pico canciones. Siempre uno tiene esa aspiración de ir buscando otros horizontes, buscando otras formas de hacer canciones, es algo que nunca vas a parar de aprender y de desarrollarte. Me siento súper afortunado y orgulloso porque gracias al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, he estado en los últimos cinco años en Estados Unidos, en Nueva York, estuve también en Puerto Rico, una experiencia súper reveladora para comprender nuestra identidad canaria. También el año pasado estuve en Colombia. Este año acabo de regresar de una gira en agosto por México que fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba.

Sin dejar atrás el amor por Canarias, tiene una conexión especial por el otro lado del charco, ¿qué ha supuesto Latinoamérica para usted y su evolución musical?

Nuestra forma también de hacer y de entender la música está íntimamente conectada con Latinoamérica. Sé que en cada parte de Latinoamérica se entiende la música de una forma distinta o incluso de cada región, cada capital o un lugar más rural, hay estilos distintos. He estado en Chile, Argentina, Brasil, dos veces en Cuba, Colombia, México, son países que tienen una riqueza musical y cultural impresionante. Soy súper agradecido porque vengo de una familia muy humilde, mis papás y mis abuelos no pudieron estudiar y yo sí he podido no solo titularme en dos carreras universitarias, Derecho y Criminología, sino que también he podido desarrollar una carrera artística que me ha permitido también estar en muchos países y siento una gratitud impresionante. Me levanto muchas veces por la mañana dando gracias a Dios por todas las cosas buenas que me da. También siendo consciente de que toda trayectoria y que todo camino tiene sus obstáculos. Hemos pasado una pandemia en la que la cultura también se quedó tambaleando. Hay un montón de cosas todavía por hacer. Hay que profesionalizar todavía mucho más el sector. Reivindicar también, por ejemplo, que se tome conciencia de la riqueza y del talento que hay aquí en Canarias.

Acaba de recibir un nombramiento oficial como Embajador del Camino De Santiago del Camino de los Valores de los Niños de España y Toda Latinoamérica, ¿a qué contribuirá desde esta designación?

Para mí es un honor que me hayan nombrado embajador de esta iniciativa y ojalá que este proyecto siga creciendo. Ojalá pueda contribuir a que muchos niños se beneficien de hacer esto, ya sea aquí en Canarias, en España e incluso también en Latinoamérica. En México también estuve hablando con las autoridades de ver la posibilidad incluso de hacer hasta un intercambio o la posibilidad de traer niños de allá. Hace años que estoy súper implicado con nuestros menores. Es importante transmitir, por un lado, la gratitud y los valores que requieren también la dedicación, el esfuerzo, la perseverancia, la resiliencia también de superar los momentos difíciles. Vivimos una etapa en la que los adolescentes y los jóvenes también necesitan tener referentes positivos. Quiero devolverlo con proyectos educativos e iniciatvas culturales para trasladarles a ellos la pasión y cómo pueden transformar también sus vidas con la música. De hecho, acabo de componer con un niño que tuve hace unos años en Justicia Juvenil, un niño con el que tuve un maravilloso año y medio de intervención con él. La magistrada Reyes Martel del Juzgado número 1 de Las Palmas me pidió hacer una canción himno de la iniciativa "El Camino de los Valores", todos los años se va al Camino de Santiago con un grupo de chavales de toda España. Los menores ya llevan haciéndolo siete ediciones y yo con Álvaro, con este niño, he hecho una canción que se llama "El Camino de los Valores", una canción que mezcla la música urbana con la música de autor. Estamos grabando ese tema gracias al Ayuntamiento de Las Palmas, a la Concejalía de Juventud que desde que escuchó la canción dijo que había que grabarlo porque tiene un mensaje súper importante de superación para los niños. Hoy al ser adolescente estás expuesto a una vulnerabilidad impresionante en muchas cosas y parece que tenemos que volver en cada generación a construir unos cimientos que se fundan en los valores, es muy importante el trabajo educativo, ya sea a través del arte o a través de todos los profesionales que nos implicamos en los niños.