Canarias es tierra de reggae y no vamos a explicar las razones de este cariño ahora. Coinciden en el tiempo varios lanzamientos de artistas del género. Los comentamos uno a uno.

-Chando, ‘Camino’. El décimo disco del de Almáciga y se dice pronto. Camino es un giro radical en su propuesta. Venía Chando justo de lanzar sus temas más bailables y presenta un trabajo electrónico y ambiental. «La posibilidad de hacer cosas diferentes me estimula mucho para hacer una nueva producción, también las ganas de hacer cosas más hacia adelante que hacia atrás. Ya sé hacer una producción más clásica, me gusta enfrentarme a un mundo desconocido», explica. Ahora intenta llevar al escenario estas nuevas canciones y con ganas de producir más: «Me tengo que contener un poco porque soy compulsivo a la hora de sacar música», nos comenta.

-Ruts y La Isla Music, ‘Miss Lava’. En su cuarto disco, el proyecto liderado por Ruts ahonda en el camino que abrió hace poco: su música busca dar toda la voz a la mujer y a su lucha, desde una perspectiva positiva y optimista. «Las Miss Lava, las mujeres fuertes, siempre han estado, pero se las ha reconocido poco. Con la canción que da título al álbum y que está inspirada en el paisaje volcánico de nuestra tierra he querido hablar de las que han defendido su libertad y su autoexpresión», detalla en la nota de prensa.

-Don Virgilio, ‘Encantado de conocerte’. Don Virgilio prefiere sacar temas cada ciertotiempo en lugar de englobarlos en un larga duración. «Tengo un montón de singles que iré sacando mes a mes o cada 15 días. Ya que he estado trabajando poco a poco y tengo guardados como 10 temas, casi todos en onda afrobeat». Que es la misma de esta colaboración con Guiyo, una de los muchos estilos que enhebran y se entremezclan con la base jamaicana.

-Abel Cordobez, ‘Dame más’. El artista palmero se suma a Dadda Wanche en un nuevo single que sirve como anticipo a un futuro larga duración conjunto. En onda más amorosa que el single previo lanzado el pasado verano, el luchador Canarias no se vende, Cordobez nos comenta que antes del elepé, tienen previsto lanzar dos singles más. En su Bandcamp presenta además una bonita versión del clásico navideño latino El arbolito cantada por su padre.

-The Conqueror Project, ‘Let me fall’. Con menos actividad de la que desearían sus muchos seguidores, The Conqueror Project lanzó el pasado noviembre este single suelto. Nos cuentan sus integrantes que están trabajando en la grabación y mezcla de otros cortes pero muy al golpito.