El poder transformador de la ayuda, de las buenas acciones y del servicio a los demás. Este es el trasfondo de La estatua de colores, la obra de José Alberto Socorro Batista ganadora de la última edición del certamen de literatura infantil Cuentos Solidarios que promueve desde hace 12 años la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Mapfre Canarias con fines benéficos. La historia se centra en el devenir de una escultura que tiene la curiosa característica de traducir en colores el ánimo del espíritu, gracias al trabajo de un alquimista que la construyó con una «extraña aleación de metales obtenido de un meteorito». Un libro pensado para todos los públicos, menores y adultos, cuyos beneficios de las ventas, a propuesta del autor, irán destinados a apoyar la labor de Cáritas Diocesanas de Canarias en favor de las personas más vulnerables.

«El valor de la ayuda, del servicio a los demás es la idea inicial que está en el fondo de la historia, como las personas, con sus acciones y su manera de ser transforman la vida de otros. Pero a medida que iba escribiendo, surgían varias ideas sobre la importancia de la permanencia en el tiempo de esas acciones, y eso queda reflejado en la imagen de la estatua, que simboliza la importancia de que no sea algo solo personal sino comunitario también», apuntó José Alberto Socorro Batista que utiliza los colores como expresión «no sólo de lo bello, sino también de como según actuamos las personas, impactamos de una manera o de otra en los demás».

José Alberto Socorro Batista elige Cáritas como beneficiaria de lo que se recaude por la venta de su cuento

Diplomado en Magisterio, en la especialidad de Educación Infantil por la ULPGC y en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso, Madrid, Socorro Batista imparte clases actualmente en el Colegio Claret, actividad que compagina con la formación y organización de actividades de tiempo libre para jóvenes. No es la primera vez que participa en el certamen Cuentos Solidarios, ya lo hizo en 2018 con El jardín de cristal, resultando también ganador de dicha edición.

En el caso de La estatua de colores, ha contado con una colaboración muy especial, la de su hermano Jorge Luis Socorro Batista, que se ha encargado de las ilustraciones del libro, una misión que afrontó con una mezcla de ilusión y nervios ante su primera incursión como ilustrador de un cuento infantil. «Cuando leí la historia, al principio le di muchas vueltas, pero de repente comprendí que el color era un personaje más del cuento, y entonces me resultó muy fácil», apuntó el arquitecto e ilustrador, que ha sabido transmitir su visión sobre la historia creada por su hermano, entendiendo el color no como reflejo de las emociones, «sino de como coloreamos el mundo con nuestros actos y esa es la visión que he intentado trasladar».

Además, el cuento tiene otro valor añadido, al igual que todos los de la Colección Cuentos Solidarios, y es que su publicación, en formato impreso y eBook, se ha realizado en tres ediciones bilingües, español-inglés, español-francés y en español-chino, gracias a la colaboración altruista de las traductoras de inglés y chino Gina Oxbrow y Lili Wang, y de francés, Gabriel Díez Abadie.

Autor, ilustrador y traductores, junto con el Servicio de Publicaciones de la ULPGC, «son un claro ejemplo de que en Canarias hay muchas personas que están dispuestas a dar un poquito de sí mismas sin esperar nada a cambio para ayudar a otros», indicó Laura Carvias, coordinadora de actividades de Fundación Mapfre Canarias, durante la presentación, la pasada semana, del ganador de la edición número 12 de Cuentos Solidarios, en un acto en el que estuvo acompañado por el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem.

El altruismo de Gina Oxbrow, Lili Wang y Gabriel Díez posibilita tres ediciones bilingües inglés, chino y francés

Para Carvias, La estatua de colores «es una historia que habla de la bondad en estado puro, y que encierra una poderosa reflexión sobre esas cosas que pensamos que por ser viejas o antiguas no tienen valor y que dejamos que caigan en el olvido y en el abandono», destacando la doble lectura que encierra dicha reflexión: la importancia de la preservación del patrimonio histórico para entender el pasado; «y su analogía por la situación de soledad y abandono que sufren muchos mayores en nuestra sociedad».

El rector, por su parte, destacó la importancia de esta iniciativa que «transmite a nuestros jóvenes una serie de valores solidarios y un apoyo docente muy útil para el aprendizaje de idiomas, un valor estratégico, como sabemos, en cualquier planificación académica de nuestro tiempo, marcado por la globalización y una deseable permeabilización de las fronteras no solo físicas, sino también culturales». Serra animó a la población a que conviertan La estatua de colores en un regalo estrella de la Navidad, «porque los cuentos son un instrumento potente para educar e impulsar la lectura entre las nuevas generaciones».

El cuento ya está a la venta al precio de 8 euros en formato impreso y 4 euros en formato digital, en la red de librerías de la ULPGC, que se puede consultar en el enlace: https://spdc.ulpgc.es/distribuidores/