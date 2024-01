El Womad aún no tiene asignado un nuevo responsable para Gran Canaria

El Festival Womad aún no tiene asignado un nuevo responsable para los eventos que se celebrarán tanto en Gran Canaria como en Cáceres. Desde que Dania Dévora anunciara el pasado mes de noviembre que dejaba la dirección del festival tras 30 años de historia, el evento musical gratuito más multitudinario del año en el Archipiélago no tiene nuevo director o productora para lo que corresponde a las celebraciones en España. Estaba previsto que el nuevo nombramiento se decidiera durante este mes de enero, pero desde la organización en Reino Unido aún no han decidido nada.

La propia Dania Dévora aseguraba, sin embargo, que aunque «aún no está decidido, me imagino que pronto habrá noticias». Y aunque se supone que continuará, todo también depende del apoyo de las instituciones. Si bien este retraso no resulta amenazante para el evento de Gran Canaria, que se celebra en noviembre, sí sucede con el de Cáceres que tiene lugar en mayo.

Negociaciones

Pero las negociaciones por parte del evento en Extremadura se han ido celebrando de forma fructífera y los acuerdos ya han cristalizado en una subida del presupuesto y la inclusión de más artistas locales. Lo cierto es que la celebración de la última edición de 2023 trajo la novedad de que se celebrase entre el parque de La Música y El Rincón. Algo que tuvo sus defensores y detractores. Los primeros opinan que el sonido en ese espacio no perjudica el descanso de vecinos y evita que se solape con los del auditorio situando astutamente los directos que coincidían entre ambos eventos en la zona más alejada del coliseo grancanario Y que resulta agradable sentir la brisa marina en un concierto multitudinario. Los detractores, sin embargo, protestaban porque se produce una mayor masificación y hay dificultades para el tránsito entre escenario y escenario.

Sea como fuera, tras tres décadas de vida, el festival mostró buena salud y deparó sorpresas para los melómanos. Desde el pop agradable y refrescante tanto de la percusionista grancanaria Xerach hasta la nueva dama africana de la música Dobet Gnahoré, pasando por el afrobeat futurista de Onipa o Asian Dub Foundation. Durante estas tres décadas ha ocurrido casi de todo. Así, la mayoría de los conciertos se han celebrado en el parque Santa Catalina, pero hubo dos ediciones que se trasladaron a la playa de Las Canteras en 1993 y 1996. Otra edición se ubicó en Maspalomas en 1997. Luego llegaron otras dos ediciones que no se celebraron por falta de apoyos en 2012 y 2013. Tres que se ubicaron en la localidad de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje de Fuerteventura, en 2014, 2015 y 2016. Y una que, por el covid, no incluyó conciertos en 2020. Algunos de los artistas más destacados que han pasado han sido Jah Wobble & The Invaders of The Heart, Inmaculate Fools, Gruppo Sportivo, Salif Keita, Midge Ure, Suzanne Vega, Sonic Youth, Sid Griffin, Khaled, Enrique Morente y Lagartija Nick, Van Morrison, Phil Mazanera. Asian Dub Foundation, Les Yeux Nairs, José Mercé, Joe Strummer, Rachid Taha. o Niño de Elche. La marcha de Dania Dévora en 2023 se produjo de «mutuo acuerdo» con la organización Womad International. Su presidente, el músico británico Peter Gabriel, le agradeció su «alta profesionalidad y dedicación», ya que fue él quien la eligió en 1992 para asumir la dirección del festival en España. Al igual que su director en Reino Unido Chris Smith.