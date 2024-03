El Guiniguada acoge el proyecto de creación en directo In&Out

El músico Dominic Miller, más conocido como el fiel guitarrista de Sting durante más de 30 años, es también un exitoso artista en solitario que ha publicado 12 álbumes con su propio nombre. Miller goza de una reputación envidiable tanto entre los músicos profesionales como entre los aficionados de todo el mundo.

Miller será uno de los grandes nombres que visiten el Espacio Milller de Las Palmas de Gran Canaria durante el presente mes de marzo. Su actuación, en la presentará los sonidos de su últimos álbum Vagabond, tendrá lugar el día 23 a partir de las 20.30 horas. Las entradas ya se pueden conseguir a través de la web www.appentradas.com.

Nacido en Buenos Aires, de padre estadounidense y madre irlandesa, Miller estudió guitarra en el prestigioso BerkleeCollege de Boston y en la Guildhall Schoolof Music de Londres. Ha sido un músico de sesión muy solicitado desde finales de los 80 y su lista de compromisos desafía cualquier categorización, pero incluye colaboraciones con Phil Collins, TheChieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel y Tina Turner, por nombrar algunos.

Dominic Miller ha participado en todos los álbumes de Sting desde TheSoulCages, de 1991, y ha dado más de mil conciertos con el ex cantante de Police, además de haber coescrito canciones de éxito como Shape Of My Heart y La Belle Dame sansregrets.

Estilos

Ahora, con su nuevo álbum Vagabond, añadirá otro punto culminante a su discografía en solitario. Grabado en el estudio La Buissonne, en el sur de Francia, con músicos de talla mundial (ZivRavitz a la batería, Nicolas Fiszman al bajo y Jacob Karlzon al piano), ha creado una fascinante mezcla de jazz, pop, folk acústico, música clásica contemporánea y elementos latinos. Vagabond combina todos esos estilos produciendo algo totalmente nuevo. Aún no existe un término de género apropiado para semejante simbiosis, pero creemos que pronto lo habrá.

El proyecto In&Out de creación musical en directo ofrecerá su tercera edición en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el público interesado podrá asistir a un proceso de creación musical en directo.

En esta nueva sesión del proyecto, producido por Folelé Producciones, sus protagonistas serán los artistas Manolo Rodríguez, Dea Woon junto a las programaciones de Yeray Navarro, que se instalarán del 5 al 8 de marzo en este teatro para dar vida a una nueva composición común que ofrecerán al final del proceso. Tanto las sesiones de trabajo como el concierto final serán de entrada libre hasta completar aforo.

Manolo Rodríguez, que pertenece al equipo artístico de In&Out, explicó que el proyecto tiene dos partes, «una que se ofrece en directo a diario ante un público que ve cómo es la creación de una obra y la culminación de la obra, este viernes, cuando se estrenará el trabajo de toda la semana».

Encuentro

In&Out pone el foco en la creación, la conversación artística como encuentro de comunicación abierta y la difusión libre de todos los momentos del proceso creativo, ese universo donde el hacer y los tiempos del artista son parte esencial de un encuentro que se presentará abierto al público. Los creadores han dado el nombre de Tighuya, un vocablo guanche cuya traducción es llamada, «en este caso –afirma el mismo Manolo Rodríguez- una llamada que hacemos al público presente a participar; el nexo entre los musical y lo visual con el mismo público».

In&Out 2024 contará con los siguientes horarios: martes, 5 de febrero, de 10.00-13.00 horas; miércoles, 6 de marzo, de 10.00 -13.00 horas y 16.00 - 18.00 horas; jueves, 7 de marzo, de 10.00 - 13.00 y 16.00 - 18.00 horas; y viernes, 8 de marzo, de 20.00 – 21.00 horas, exhibición en directo del resultado final del proceso creativo. Manolo Rodríguez, formado en la School for Improvisational Music de Nueva York, es guitarrista, músico electrónico, activo improvisador y compositor que ha participado en proyectos artísticos que incluyen bailarines, músicos o artistas visuales. Su ámbito musical está enfocado hacia la síntesis digital a través de entornos de programación como Sonic Pi o Max/msp y dentro de este entorno ha creado a SIFFI (Software Interface for Faster Improvisers), software que se ha convertido en su principal instrumento en los últimos años.

Dea Woon Kang es un artista surcoreano que vive y trabaja en Tenerife. Concluyó un primer ciclo de escultura en la universidad de Dong-A (Corea del Sur) en 1996. Posteriormente obtuvo el DNAP (diploma nacional de artes plásticas) en 2004 y el DNSEP (diploma nacional superior de expresión plástica) ambos con felicitaciones del jurado, en la Escuela de Bellas Artes de Angers, Francia, en 2006.

Su trabajo artístico centra en el deseo de salir de los formatos de proyección tradicionales y de jugar con las distintas relaciones que se pueden establecer entre elementos visuales y espaciales, invitando al espectador a sumergirse en ellos. Siempre ha utilizado los nuevos medios para brindar una experiencia multifacética a la audiencia. Desde entonces ha participado en distintos proyectos que unen teatro, danza, performance, etc. en colaboración con diversos artistas trabajando para lograr una expresión más efectiva y reducir la brecha entre el arte y la tecnología.