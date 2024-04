La batera Xerach y la rapera Kali Ninmah ofrecen un concierto gratuito para abrir el Monopol Music Festival 2024

"La mujer de Beelzeboo. Bruja. Cantante y MC de Tenerife. Medio chula. Letra, papel y poesía para entender el mundo y relacionarse con él. Barras para hacerte el delineao afilao y la mani. Versos que delinean y afilan tus pensamientos como un cuchillo". Así se define la rapera tinerfeña Kali Ninmah que estará este miércoles 3 de abril en el Lambada Records Bar de la capital grancanaria junto a la batera Xerach. Ambas -artistas, mujeres y de las Islas- serán encargadas de abrir boca de cara al Monopol Music Festival (MMF) 2024 que se celebra esta semana hasta el próximo 7 de abril.

Colíder del trío musical Arube y de la banda Flor de Canela, Xerach es además de "teatrera, compositora y productora", una artista que utiliza su música como una "herramienta con la que mueve el tejido social". "En las canciones, vídeos y puesta en escena de Xerach verás la belleza alquímica del proceso creativo servida en copa fina", explican desde la organización de este evento que busca acercar el proceso creativo de las dos artistas al público.

En este sentido, Víctor Ordoñez, director del Monopol Music Festival, indica que una de las premisas que se han perseguido en este primer evento de la edición de 2024 " que las artistas tuvieran música a punto de editarse o recién editada", como es el caso de Xerach y Kali Ninmah.

"Queremos esa primera escucha, que las artistas estén presentes, que sea todo muy orgánico y poder acercar su proceso creativo a la gente que está ahí. Es otra forma de escuchar que permite valorar el hecho musical y artístico de una forma en la que no lo sentirías si estuvieras solo o desconectado. Es una actividad para escuchar música en tribu, en comunidad, como hacíamos antes cuando íbamos a casa de un amigo", reivindica Ordóñez.

Lambada, el templo

La entrada para este primer evento del Monopol Music Festival 2024 es libre hasta que se complete el aforo del local que es, por un lado, tienda de vinilos, y por otro, un bar en el que, entre otras cosas, se sirven exquisitos cafés y vermut.

"Lambada es un sitio perfecto porque se ha convertido en un referente casi cultural, porque reúne a gente que ya no se puede reunir en otros sitios", explica Ordóñez a la vez que hace alusión a la ausencia de salas y espacios culturales que está presente en la capital grancanaria.

"La falta de locales culturales en Las Palmas de Gran Canaria es preocupante. Estamos todos un poco en cultura de trincheras otra vez. Ha habido una eclosión de pequeños sitios en la zona de El Sebadal, pero la verdad que es complicado y, cuando se quiere abarcar otro tipo de actividades, los espacios no dan. Es una situación que a todos -promotores, músicos, artistas- nos tiene bastante preocupados", reivindica el director del Monopol Music Festival, que nombra a espacios como Tormento Colectivo o El Baladero que se encuentran en lugares periféricos de la ciudad.

Lambada y el MMF no solo colaboran juntos en este evento que tiene lugar el miércoles, sino que también unen fuerzas en el Castillo de Mata el viernes 5 de abril donde actuarán Svarez, The Crab Apples y Us. Para el resto de días, la programación del festival incluye el neofolk coruñés de Carlos Ares, al madrileño Oddliquor, al canario Fajardo y al Dj set de Ale Acosta el sábado 6 en el Espacio Miller, y la proyección de los documentales musicales Esta ambición desmedida y Norte sur este oeste el jueves 4 en el Museo Elder.