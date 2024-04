El actor Leonardo Sbaraglia, en Ibiza: "Es un momento preocupante para el cine argentino"

Cercano, simpático y dicharachero. Leonardo Sbaraglia, Premio Astarté de Honor Actor Internacional 2024, se ganó el sábado al público de la gala de Ibicine, en Can Ventosa, y este domingo a todos los que le escuchan en el podcast de cine ‘Una de las nuestras’, que presentan dos de sus tres integrantes, Meriidiano y María Valero, en el Nassau Beach Club, en Platja d’en Bossa.

Gracias a la distendida conversación, además de profundizar en su trayectoria profesional, el público descubre algunas curiosidades de la vida personal de este actor "enamorado de su profesión", como, por ejemplo, que tiene dos gatos, que se le da muy bien cocinar tortilla de patatas ("con doble ración de cebolla"), que su película favorita de 1999 es ‘Matrix’ y que tiene por costumbre "coleccionar vasos" de los festivales de cine a los que va. De Ibicine se lleva, por lo menos, dos. Como cualquier argentino que se precie no se separa del mate, que le acompaña durante la grabación del podcast y después, en la entrevista que concede a Diario de Ibiza.

La gala de ayer (el sábado) fue muy entrañable y todo el mundo acabó emocionado, incluido usted...

Me emocioné porque me pareció que había algo en el aire que nos recordaba a nuestros ancestros. Había mucha gente agradeciendo los galardones a sus padres y a sus abuelos y yo me acordé de mi abuela, que era cantante de ópera. Mi madre, su hija, terminó siendo artista también y creo que, inevitablemente, gracias a esa puerta que me abrieron ellas yo me dedico a esta profesión.

Han pasado diez años de ‘Relatos Salvajes’, que hoy (por ayer) se proyectará en el festival, en el cine Regio. ¿Por qué cree que funcionó y funciona tan bien esta película de Damián Szifron?

Creo que es una película que habla de los sentimientos bajos, de las emociones ocultas de las personas, de cuando el ser humano no está contenido en su humanidad, sino que está en estado salvaje. A mí hay una frase que me gusta mucho, que decía un amigo sociólogo: «El ser humano no es que sea humano, está aprendiendo a serlo». ‘Relatos salvajes’ es de esas películas que uno espera siempre y para mí Damián Szifron es uno de los tres mejores directores argentinos de todos los tiempos, es un genio. Trabajo con el mismo rigor para todos los personajes, pero no todas las películas llegan con la misma fuerza al público. Eso no depende de uno o del director, sino también de muchas otras variables. En el caso de ‘Relatos salvajes’ se dieron todas.

En general, ¿qué le impulsa a decir sí a un papel?

Muchas veces es la intuición, que va acompañada del conocimiento adquirido sobre lo que puede funcionar o lo que no. Obviamente no hay una fórmula, si no todas las películas serían un éxito. A veces, me dejo llevar también por cosas personales o las ganas de hacer un personaje o de trabajar con un cineasta. Muchas veces es el director el que te impulsa a dar ese paso.

Viajemos al pasado, no a los 90, como propone este año Ibicine, pero casi. ¿Qué supuso para su carrera ‘Intacto’, con la que consiguió en 2002 el Goya a Mejor actor revelación?

Fue impresionante poder trabajar con Juan Carlos Fresnadillo en su primera película. Fue parte del proceso de mi desembarco en España. Yo a ‘Intacto’ la quiero mucho por todo lo que me dio, entre otras cosas, una relación muy fraternal con su director que sigo manteniendo. Al mismo tiempo me veo hoy día en ese filme y me doy cuenta de lo asustado que estaba todavía entonces y pienso también en lo difícil que fue cambiar el acento.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en un proyecto de las dimensiones de ‘Luces rojas’, con actores como Robert De Niro y Cillian Murphy?

Trabajé con actores extraordinarios de Hollywood, fue un regalo que me dio la vida, vamos a ver si me vuelve a tocar otro como ese o como haber podido estar en un proyecto de Pedro Almodóvar (‘Dolor y gloria’), con el que cualquier actor o actriz del mundo quiere trabajar.

Hablemos de la situación del cine en Argentina después de la llegada al poder en diciembre del nuevo presidente, Javier Milei.

Es un momento preocupante y difícil para el cine argentino. Parece que el nuevo gobierno quiere cambiar la política en relación a lo que es la cultura , tiene como una idea diferente de lo que tendría que hacer el Estado con ella, hay una idea más liberal, del mundo del mercado. Yo creo que está bien que, de alguna manera, el Estado pueda proteger algunas películas que tienen que ver con la identidad cultural y actoral del país, pero este Gobierno no lo cree así, piensa que es un gasto innecesario. Obviamente, no estoy de acuerdo con esto por muchas razones, entre ellas, porque creo que de esa manera se estaría matando una identidad. Lo decía Carmen Maura en una entrevista, a veces nos conocen en otros países gracias al cine. En Estados Unidos seguro que muchos conocieron a los españoles gracias a las películas de Almodóvar y en Argentina, a los argentinos gracias a las de Campanella, Szifron, Marcelo Piñeyro o Adolfo Aristarain. Es nuestra manera de exportar nuestra cultura y nuestra identidad. Eso me parece que es algo muy importante, inclusive a nivel comercial. El cine es hasta un buen negocio, por eso pienso que ahí hay una confusión. Pero bueno, no estoy yo en ese lugar de poder para ponerme a discutir con ellos. Vamos a ver qué pasa en los próximos cuatros años.

Comentaba en el ‘podcast’ ‘Una de las nuestras’ que en Argentina es difícil sacar adelante películas, ahora más supongo.

Hay momentos mejores que otros. Cuando hay políticas que se hacen cargo de apoyar la propia cultura, el cine tiene más fácil financiación, y cuando no, es mucho más complicado. Ahora nos va a tocar una época en la que va a ser mucho más difícil. También fue complicado en la época de los 90, y por eso, de alguna manera yo me vine a España, porque quería hacer cine y en Argentina me estaba siendo muy difícil. Y luego regresé a mi país, porque en 2008 y 2009 era un gran momento cultural y político.

"La industria audiovisual española ha dado un vuelco en los últimos años"

Estuvo diez años residiendo en España y ha trabajado en muchos proyectos nacionales. ¿Cómo ve el estado de salud actual de la industria cinematográfica española?

Es increíble, en comparación, al menos, con Argentina. Siento que la industria audiovisual española ha dado un vuelco muy grande, no sé si un poco por las plataformas. Creo que el fenómeno de ‘La casa de papel’ ha sido muy impresionante y eso ha generado también muchas nuevas fuentes de trabajo.

Lleva 38 años de carrera. ¿Hay algo que cambiaría de esa trayectoria?

Sí. Cambiaría poder perder el miedo al ridículo antes. Lo que pasa es que uno, a veces, siendo joven, tímido, con más miedos y más complejos, va haciendo el camino como puede. Entonces me defendía más con la obsesión o con la minuciosidad que con el corazón y si tuviera que volver a empezar, con la experiencia y la madurez que tengo hoy, diría que siempre el corazón hay que ponerlo delante, sin tanto miedo y sin especular tanto.

Me gustaría hablar también de uno de sus últimos proyectos, ‘Puan’, de María Alché y Benjamín Naishtat, que se estrenó en cines en España hace pocos días.

Es una película, que cuando hace un año y medio la rodamos, era una distopía y ahora es exactamente lo que está sucediendo y peor. Es un largometraje necesario y que, además, tiene mucho humor y que sigue transmitiendo la cultura de aquellos que aman la educación y la defienden.

¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera? ¿Ponerse detrás de la cámara?

En algún momento sí me gustaría hacer una película, un corto o teatro, pero no me lo planteo en principio como un negocio, sino como una necesidad de llevar adelante algo más personal.

