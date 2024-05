This Drama duele

Es una extrañeza que merece una explicación de 2.500 caracteres. Las bandas hoy en día sobre todo presentan singles y videoclips, a veces EP, rara vez discos largos. No te esperas que un grupo como This Drama se marque de repente un libro de fotos. Hasta Que Duela: This Drama - Aeropuertos, Literas y Omeprazol es el título de la pieza. Asdrúbal Marichal, vocalista, razona la edición: «Todo surgió porque queríamos hacer algo especial para celebrar el 15 aniversario de nuestro álbum debut, San Diego XIII, que es este año. Deep Elm Records, uno de nuestros sellos en Estados Unidos, ya había confirmado los planes para una edición especial del álbum. Pero por nuestro lado queríamos hacer algo adicional, algo más personal y arraigado a nuestra historia inicial como grupo, que rindiera homenaje a la cultura y la identidad de parte de una banda». Todo parte de un trabajo previo de a ver qué hay por ahí en los archivos: «En algún momento post-COVID empezamos a recopilar imágenes de nuestras primeras giras y nos sorprendió la cantidad que teníamos olvidadas, especialmente de nuestros amigos Pablo Hugo Hernández y Ventura Mendoza, que casi narraban una historia visual de esa primera época. Así que, básicamente, encontramos la oportunidad perfecta para darles un propósito».

Por el camino suman dificultades como que ni comparten espacio geográfico, ahora mismo Asdrúbal lleva tiempo en Barcelona, pero está claro que las excusas no les motivan: «La dinámica ha cambiado mucho. Es evidente que no podemos mantener la misma intensidad ni el ritmo que solíamos tener. Lidiar con un proyecto como este, con la distancia entre nosotros y las diferentes circunstancias de vida de cada uno, resulta un desafío considerable. Sin embargo, de alguna manera hemos logrado encontrar la manera de seguir haciendo cosas y seguir activos, enfocándonos en metas específicas y estableciendo calendarios y plazos. Si pudimos materializar nuestro último disco Loose Talk (EP acústico del pasado año) mientras yo saltaba entre España, México y Estados Unidos, la realidad es que podemos continuar trabajando mientras las ganas y la pasión siga ahí». Explicación que no descarta futuros discos.

La otra parte de la actualidad del grupo es el mencionado aniversario con reedición de San Diego XIII: «Para esta ocasión, el álbum está remasterizado por Scott Middleton, ex de Cancer Bats y con quien ya trabajamos en la producción de Summer Failures (2017). Lo que ha hecho Scott es realmente impresionante. El disco gana mucho en dinámica, definición y fuerza. Además, añadimos una pista extra, Radio Explodes, nuestro primer sencillo y que nunca estuvo disponible en plataformas digitales».

‘Hazte diyei’

Fiesta en La Bowie

El Centro Coreográfico Imaginativo cierra su cita anual en el local lagunero

Fiesta especial en La Bowie como cierre del Centro Coreográfico Imaginativo de Tenerife (CCIT). Será todo a partir de las 21:00 horas del próximo viernes, 10 de mayo. Habrá actuaciones especiales y sorpresas, la música del artista Chillov, desde Bulgaría, y la presentación de Ninf.A. La artista grancanaria pondrá en escena su propuesta con el apoyo musical de Ruiloba como DJ. Ninf.A está a tope con su soundsytem mensual en Baladero de Gran Canaria, preparando disco con su productor Sam Am y con varias fechas para mayo. La noche se completa con la sesión de Juana La Cubana, quien esto escribe y uno de los residentes de La Bowie.

El Laboratorio de Artes Vivas y Territorio (LAV), en colaboración con el proyecto-institución transnacional ICC (Imaginative Choreographic Center), presenta la segunda edición de CCIT (Centro Coreográfico Imaginativo de Tenerife). Este evento artístico, de alcance local e internacional, se centra en la danza y las artes vivas, explorando las temáticas de la imaginación, la institución y el futuro. Con un enfoque en los ejes principales de «pensamiento crítico, mediación y exhibición», CCIT II ofrece una serie de actividades abiertas a la comunidad local, tanto artística como no artística, que permiten reflexionar, observar, participar y mover el cuerpo. CCIT II se lleva a cabo del 1 al 10 de mayo.

El contexto contará con la participación de las artistas invitadas Israel Aloni, Kristin Gerwien, Aleksandra Janeva Imfeld, Ian Garside, Oda Brekke y Sabina Scarlat, junto con el equipo de ICC, compuesto por Aleksandar Georgiev, Zhana Pencheva, Ida Daniel y Darío Barreto Damas, así como miembros del equipo del LAV, Beatriz Bello y Darío Barreto Damas.

Como parte del contexto CCIT II, Steam Room presentó ayer viernes la última pieza de la trilogía coreográfica dragON, dragON forever, en el Paraninfo de la ULL. Además, del 5 al 10 de mayo, las artistas invitadas abrirán sus prácticas artísticas para el intercambio con la localidad en el teatro Victoria y en el Centro de Información Juvenil del TEA. Para mayor información, se pueden visitar las redes sociales del LAV, @laboratorioartesvivas.

CCIT II se lleva a cabo en colaboración con el Espacio de Información Juvenil del TEA, teatro Victoria, teatro Leal, teatro Paraninfo, La Bowie y Puzzle Atípico, con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el ICDC (Instituto de Desarrollo Cultural) del Gobierno de Canarias.