«Mi salida refleja el talante dictatorial de Antonio Suárez»

¿Por qué renuncia del cargo?

Al darme cuenta de que no hay confianza en mí. Me entero de que buscan un sustituto a mis espaldas. Doy por hecho que sobro. Antes de que me cesen; me voy.

Dejó en la SER el titular de este culebrón del Juego de Tronos. ‘Antonio Suárez me puso una pistola en la sien. Me dijo:’ O estás conmigo o contra mí’.

A estas alturas de la vida, que te hagan un planteamiento así, cuando más que nunca, las ideas son para progresar, mejorar y potenciar el fútbol de Fuerteventura. Entiendo que las cosas se razonan y se discuten, por lo menos se da la información. Eso que te llamen: ‘O estás conmigo o contra mí’. Sin dar explicaciones.

Suena a pelis de la mafia como El Padrino.

Sí, te da a entender, que la forma de actuar de Antonio Suárez es dictatorial, denunciada por los salientes.

Ahí se vio reflejada. ¿Quién le contrató?

Me llamó Antonio Suárez. Estuve colaborando más de veinte años [en el fútbol sala] y el primero que depositó su confianza en mí fue Tomás Alcántara. Suárez nunca se preocupó por mi labor (...) Agradezco a muchos colaboradores por aportación desinteresada. Alguna que otra ocasión, me sentí súper denigrado. Inviertes tiempo y dinero. Pagué el agua de las garrafas en muchos eventos para que las selecciones pudiesen entrenar. O buscar niños por la isla para completar convocatorias o realizar entrenamientos. Acepté el cargo con la ilusión de hacer las cosas de otra manera, con el sueño de patentar otro fútbol. Al menos, poder intentarlo. No me he visto arropado, ni me han dado las herramientas para mejorarlo.

Al final, le costó dinero.

Sí, en todos los años que llevo en la Delegación. Entré en 2020 y solo estuve 14 meses. Con la salida de Juan Nicolás, me tocó. Hubo gente que era consciente de mi trabajo y pusieron mi nombre encima de la mesa. No creo que Antonio Suárez pensase en mí.

¿Qué opina del tsunami y de la dimisión en cadena de hasta ocho cargos de confianza?

Siento mucha lástima, hay una institución que sufre de manera bestial. Los trabajadores no se lo merecen. Las cosas se deben acometer de otra manera, llegó el momento de que los verdaderos dueños de la Federación, que son los clubes, entrenadores, jugadores y árbitros, den el paso. Que pongan a quién quieran de forma correcta.

¿Qué le parece que Suárez lleva más de 30 años en el cargo? ¿Lo ve higiénico?

Para nada. En las elecciones nunca participé de manera activa. Estando dentro sí se puede controlar, esto es a base de favores...Eso no tienen razón de ser.

¿Legado de corrupción?

No puedo decir corrupción, no tengo pruebas.

Las selecciones de Fuerteventura compiten con ropa de hace 20 años y no hay un presupuesto»

El ‘caso Soule’ encara la fase de instrucción. ¿Qué opina?

Ante todo la presunción de inocencia. Pero no es ético estar tantos años [en el cargo]. Siempre se habla de la erótica del poder. Ese apego. La Federación Interinsular tiene su poder, es un órgano muy bonito, si se gestiona bien, desarrollando con mimo toda la parte vinculada a la cantera. Así como los apartados formativo con los árbitros y entrenadores. Pero estar 33 años en el cargo...Éticamente no lo considero. No es ético, no corresponde a la realidad. A estos tiempos, en pleno siglo XXI.

¿Qué deficiencias tiene el fútbol base en Fuerteventura?

Todas las habidas y por haber. Todo y más de lo que se pueda imaginar. Si le vale como ejemplo, las selecciones de Fuerteventura cuando van a competir, lucen equipajes de más de veinte años. Una de las primeras cosas que pedí, fue renovar y actualizar el material de competición. Si iban a mandar lo que sobraba de Las Palmas para el Sáhara, al menos tener la gentileza de brindar a Fuerteventura y sus jugadores un material más renovado para jugar. Además, no olvide que los colaboradores no reciben un euro. La Delegación no tiene presupuesto de ningún tipo. No existe. Es de chapó, el trabajo de los clubes, contamos con una muy buena representación en todas las categorías. Si esfuerzo y dedicación bien merece una dirección lo más honesta posible. El División de Honor de La Oliva es la bandera del gran nivel competitivo de esta isla. Nadie daba un duro por ellos y son unos jabatos. Se lo dejan todo.

¿Usted cobraba de la Federación Interinsular?

Tenía una asignación de 600 euros para gastos de gasolina, teléfono...No era un sueldo.

¿Y qué opina de las cuotas o de la mutualidad que sufren los clubes de la provincia de Las Palmas? ¿Se podría reducir con la entrada de financiación privada en esta ciclo del Covid?

Todo se puede analizar, gestionar el dinero un poco mejor. Los desplazamientos en Fuerteventura de una parte a otra, son largos. Claro que los árbitros deben recibir algo. Los más perjudicados son los clubes que viven más lejos de la capital Puerto del Rosario. Está el Jandía, hay categorías que deben ser reunificadas...Cabe analizarlo todo, punto por punto por el bien de la base. Pero le digo algo categórico: no hay iniciativas. Me he sentido muy solo.

¿Si le llaman los disidentes, ultiman una plataforma conjunta para asaltar la poltrona de la Interinsular, o alguna plancha alternativa para las elecciones de junio -José Ramón Navarro también quiere sumarse-?

La ilusión no se pierde. Eso jamás desaparece. A día de hoy, he recibido muchas llamadas.La gran mayoría de apoyo, otras para aunar criterios. Tengo claro lo que se puede mejorar. Mis ideas están ahí. Para el que las precise.

Se arrepiente de la frase de la pistola en la sien...

Dicen que tengo un perfil bajo. Es como me sentía. No quiero meter leña por meter, el perjudicado es la Federación y el fútbol base.