Sara Dias se convierte en el tercer fichaje confirmado del subcampeón de la Liga Iberdrola, tras el anuncio por parte del Gran Canaria Urbaser de los fichajes de la colocadora Laisa Maeda y de la central Adriani Vilvert, ambas brasileñas, al igual que la nueva opuesta de las grancanarias.

Natural de Salto (Sao Paulo, 29 de abril de 1994), Dias se convierte en el relevo natural de su compatriota Natiele Gonçalves en la posición de opuesta, en la que será su primera experiencia en España.

Su carrera profesional comenzó a forjarse en las filas del Estancia Turística de Salto, prosiguiendo su carrera en el ADC Bradesco, donde permaneció hasta 2015, con un breve paso por el Minas Tênis Clube durante el curso 2012-13.

En 2015, Sara firmó con el Brasília Vôlei donde disputa una campaña antes de fichar por el Barueri Volleyball Club, con el que materializaría un brillante ascenso a la Superliga Brasileña (2016-17), logrando asentarse como jugadora de primer nivel en su país, permaneciendo tres fructíferos años antes de recalar en el Curitiba Vôley, club en el que le sobrevino la pandemia por la covid, decidiendo regresar al BRB Brasília Vôlei, demostrando en esta segunda etapa ser una jugadora importante en un equipo que finalizó octavo en la Superliga Brasileña y tercero tanto en el Campeonato Mineiro como en el Campeonato de Sudamérica de clubes, completando así una de las mejores temporadas de su trayectoria. En su última temporada, el Brasília Vôlei acabó noveno lugar en Superliga y repitió bronce en el Campeonato Mineiro.

Sara Dias ha representado a su país en distintos torneos internacionales. Con la Selección Sub 20 se proclamó campeona de Sudamérica en 2012, fue plata de la Copa Panamericana Sub 23 ese mismo año y se colgó una meritoria medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Sub 20 que se celebró en 2013.

El Gran Canaria Urbaser se asegura la presencia de una jugadora con experiencia y llamada a marcar las diferencias en la red, todo un portento físico, dotada además de una gran capacidad de trabajo.