Hugo León, perseverancia para triunfar en el pádel

Tiene apenas 11 años, pero apunta muy buenas maneras. Hugo León es una de las grandes promesas del pádel en Canarias. Su sueño, llegar a alcanzar el profesionalismo. El joven grancanario se inició en esta modalidad cuando tenía siete años. Y lo hizo como una actividad extra más, alternando sus entrenos con los estudios y el fútbol, deporte que también practicaba. Un día comunicó a sus padres que quería dejar el balón para centrarse en la pala. «Veo muchas diferencias entre uno y otro. En el fútbol, los entrenadores te gritan mucho y durante los partidos el ambiente, aunque seamos niños, es muy caliente. En el pádel todo es más tranquilo», explica Hugo.

A día de hoy, es el número uno de Canarias en su categoría, la alevín, y ocupa el puesto 24 del ranking nacional. El camino no ha sido fácil, pues detrás de esos números hay entrenamientos, sacrificio y muchas derrotas también. «Mis inicios en el pádel los recuerdo siendo muy pequeño. Desde siempre he jugado con niños más grandes que yo y con adultos, porque mis entrenadores decían que tenía mucho nivel», rememora nuestro joven protagonista.

El grancanario, aunque tiene la ilusión de poder llegar a ser profesional del pádel, mantiene los pies en la tierra y una humildad poco habitual para su edad. Sus entrenadores, al igual que sus padres y sus abuelos, han resultado clave en una educación que ha llevado a Hugo a triunfar tanto dentro como fuera de las pistas.

Su madre, Laura Castro, no duda al ser cuestionada por la experiencia más bonita que ha vivido junto a su hijo en este deporte: «Me quedo con el apoyo que le da a sus compañeros en los torneos que pierden. A veces en estas edades la derrota es difícil de gestionar, y he visto a niños con los que se ha enfrentado que se han puesto a llorar; Hugo ha parado el partido, ha ido y les ha levantado». «Siempre hemos intentado que sea humilde, algo que es muy importante en el deporte», comenta.

La clave de su éxito, según Hugo León, no ha sido otra que entrenar cada día, aprender de los fallos y tomarse el deporte como una actividad extra escolar a la que poder dedicarse cuando sea mayor y finalice sus estudios. «El apoyo de mis entrenadores ha sido un punto a favor en mi trayectoria. Cuando mis entrenadores me dijeron que tenia potencial no me lo tomé como una presión, porque sabía que tenía que seguir avanzando para no estancarme. Hay que ir paso a paso», declara el joven.

Fan de Agustín Tapia

Con el argentino Agustín Tapia, uno de los jugadores más destacados del pádel mundial, como referente, Hugo insiste en que sus entrenadores han sido una pieza clave para lograr alcanzar el número uno del ranking regional de su categoría: «He tenido cuatro técnicos, y si me tuviese que quedar con uno me quedo con el de ahora, Manuel Navarro. Él me ha enseñado a pensar en los partidos, a tranquilizarme y a venirme arriba. Ha conseguido aumentar el potencial de muchos niños», argumenta el joven León.

Su madre coincide con su hijo en este aspecto. La elección del Club La Calzada, en parte, llegó por el equipo de entrenadores que tiene y por el compromiso que demuestran con los más pequeños: «Los técnicos nunca nos han dicho que Hugo tuviera potencial, sino que lo ha demostrado él; pero hay que tener los pies en el suelo. En España hay muchos niños de su edad que juegan muy bien», recalca la progenitora.

Hugo sueña con convertirse en un jugador de pádel profesional y disputar el World Pádel Tour –el principal circuito mundial–. Pero de momento se conforma con ir paso a paso, disfrutando de los momentos que le está dando este deporte y de las amistades que ha ido haciendo en los diferentes torneos y partidos: «He conocido a muchos amigos en los torneos de Península y aprendo un poco de todos. Mi mayor experiencia ha sido cuando conocí a un niño y me dijo que ojalá se enfrentara a mí, y él era mejor que yo».

A pesar de su corta edad, Hugo se atreve a aconsejar a los jóvenes de su edad que están empezando en este deporte: «Les diría que entrenen y que poco a poco irán mejorando, que jueguen con más niños y aprendan todo lo que puedan». Tras haber firmado su primer patrocinio con Pádel Nuestro, tanto el joven como sus padres siguen, paso a paso, viviendo la experiencia de un aprendizaje continuo que pone al deporte en un lugar preferente. Con el apoyo inestimable y constante de entrenadores, amigos y familiares, León pide pista para volar hacia lo mas alto en el mundo del pádel.