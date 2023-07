Durante una segunda jornada de carreras de Slalom a toda velocidad, con 25 nudos y olas de un metro aproximadamente, Pozo Izquierdo ha vuelto a ver volar sobre el agua a la española Blanca Alabau, quien mantiene el liderazgo de la clasificación con 10.5 puntos, tras ser la más rápida en tres de las cinco carreras celebradas este martes, además de conseguir un segundo puesto y un cuarto lugar.

"Blanca lo está haciendo muy bien, es muy difícil competir en foil y ella está siempre en el top 3, ganando un montón de mangas, va súper rápido",comentó Luis Escribano, juez de jueces. En su opinión, cuando las condiciones son fuertes, casi todas van en fin y ella va en foil, "se ve que tiene mucho control". Según el líder de los jueces de la competición, si se mantiene así podría conseguir liderar el ranking mundial, ya que "actualmente va segunda por poco".

Acechando a la rider española, tanto la arubense Sarah-Quita Offringa (17.4 puntos) como la francesa Marion Mortefon (24.4 puntos) consiguieron una victoria cada una, además de mantenerse en el top 5 en la mayoría de las mangas. La windsurfista que no ha tenido tanta suerte esta vez ha sido la actual líder del ranking mundial y ganadora de la primera prueba de Slalom del circuito mundial de la PWA, la francesa Justine Lemeteyer, quien pierde el tercer puesto provisional del pódium ante Mortefon, a la vez que ve peligrar su liderazgo ante Blanca Alabau.

Sin embargo, la sorpresa ha sido la arubense, Sarah-Quita Offringa, quien afirmó no estar "muy concentrada en slalom", pero quiere formar parte de esta modalidad, ya que "no había visto a mujeres" competir en Slalom en Gran Canaria. "Vine para disfrutar y aprender porque no navego mucho en estas condiciones tan extremas, por lo que estar en el segundo puesto es increíble. Solo falta un día más y voy a hacer todo lo que pueda para estar en el pódium", comentó la actual número dos del pódium en Olas de la Gran Canaria World Cup 2023.

En la categoría masculina, el pódium de Slalom sigue encabezado por el croata Enrico Marotti con 8.4 puntos, aunque con dificultades, ya que perdió en parte el control en algunas de las mangas celebradas durante las cuatro carreras de la jornada, en las que no logró llegar primero, pero se mantuvo en el top 5.

Concretamente, fue el actual líder mundial, el polaco Maciek Rutkowski, quien le arrebató la victoria en la primera carrera, aunque no tuvo muy buenos resultados en el resto. "Las condiciones son duras en Pozo Izquierdo, creo que era mejor usar quilla que foil, pero todavía queda mañana y voy a luchar por el primer puesto", expresó el vencedor de la primera prueba de Slalom del tour de la PWA, celebrada en Italia, y segundo de la clasificación provisional en Pozo Izquierdo.

Junto a Marotti y Rutkowski, el italiano Matteo Iachino se hizo con el tercer lugar del pódium, puesto que arrebató al alemán, Nicolas Prien, quien pasa a ocupar el quinto lugar de la clasificación general, por detrás del francés Pierre Mortefon, actual número dos del ranking mundial.

Otro rider favorecido por las rachas de viento ha sido el holandés, Jordy Vonk, quien ha ganado la última carrera del día usando quilla en lugar de foil. "Los foils con viento suave dominan el evento en todas las finales, pero como el viento estaba más fuerte por la tarde, los fins han ganado por primera vez a los foil", explicó Willy Rocha, juez de Olas. Este miércoles se conocerán los campeones del mundo de la disciplina femenina y masculina de Slalom.