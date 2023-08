¿Cómo se ha organizado este verano? Vacaciones, torneos…

Jugué Roland Garros y Wimbledon en el que sufrí una pequeña lesión. Decidí venir a Gran Canaria a recuperarme. Aproveche la circunstancia para tomarme unas pequeñas vacaciones. Vinieron mi padre y mi hermano para acompañarme y permanecimos aproximadamente 10 días descansando hasta que me dieron el alta. La semana pasada me reincorporé a los entrenamientos, fui al fisioterapeuta para prepararme de cara a poder estar esta semana al 100%.

¿Se encuentra completamente recuperada?

Sí, ya no tengo ninguna dolencia y puedo competir al máximo nivel.

¿Qué siente al volver a su tierra, a su Isla? ¿Siente que juega en casa?

Sí, siento que juego en casa. He venido de vacaciones a Gran Canaria toda mi vida, y cuando vengo y estoy con mi familia, saco mi mayor potencial y estoy a gusto jugando aquí. Entrenar cuando vengo en vacaciones me relaja y siento como si jugase aquí todo el año.

¿En qué superficie se siente más cómoda jugando?

En tierra batida sin duda. Creo que es la superficie que mejor combina con mi estilo de juego, en la que más partido me saco y que saca a relucir mis cualidades.

¿Y en la que menos?

La hierba. Es una pista muy rápida y en la que tengo bastante menos experiencia.

¿Qué ha significado para usted participar en los Grand Slams junior?

Ya he jugado en todos los Grand Slams menos en el de Australia en la categoría júnior, así que ahora en lo único que pienso es en prepararme y entrenar todo lo posible para poder dar el salto a la categoría profesional, que al final es el objetivo de todos los tenistas que ascienden desde las categorías más bajas, y que ven más cerca sus posibilidades cuando ya empiezan a competir en las categorías junior. Ha sido una experiencia increíble el poder ir a los campeonatos de máximo nivel en el tenis y compartir cancha con los mejores jugadores del mundo, es algo único. Aprendes muchas cosas de ellos viéndolos y teniéndolos tan cerca.

¿Cómo ha hecho para compaginar estos dos últimos años de competiciones de alto nivel con el estudio que le corresponde como adolescente?

Soy muy responsable y la verdad es que los llevo muy bien. Lo hago de manera online, lo que hace todo más fácil a la hora de poder organizarme.

¿Ha decidido ya que es lo que quiere estudiar en un futuro?

No, aún no. Voy a empezar a entrenar en el TEC y continuaré estudiando online. Empiezo el curso de lo que equivaldría a segundo de bachillerato. Veré como me va este año en el TEC y dependiendo de mis resultados y el rendimiento que tenga decidiré qué hacer el próximo año. Ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea mi presente.

Viendo su historial de 2022 frente al de 2023, se puede apreciar un pequeño bajón de resultados respecto a este último año. ¿A qué cree que se debe?

No considero que este año haya tenido un bajón de rendimiento. No podemos basar mi juego y rendimiento en los resultados. Como jugadora y como persona he tenido un crecimiento increíble estas dos últimas temporadas, mejorando todos los días. Me siento mejor, con más moral y ganas pese a los resultados. Tuve mi mejor ranking este año y al final es con lo que me quedo.

Usted compite tanto en individual como en parejas. En dobles, ¿cómo decide con quién comparte cancha?

Unas semanas antes del torneo te organizas y te pones de acuerdo con tu pareja. Lo elegimos entre las dos que competimos.

¿Cómo hace para compenetrarse tan rápido con su pareja en la pista con la posibilidad de que al mes siguiente comparta el campo con otra diferente?

Todas las personas solemos jugar los mismos torneos. Este año he jugado mucho con Lucciana Pérez, pero a veces no vamos a los mismos torneos y tengo que buscarme a otra persona. Puede que no conozca a mis parejas personalmente, pero conozco como juegan, porque ya las he visto jugar anteriormente en mi circuito.

¿Prefiere jugar sola o con una pareja?

Sola, siempre sola.

¿Cuál es su valoración del nivel del tenis español en estos años?

España en el tenis está en una posición increíble, especialmente por Carlos Alcaraz número 1 del Mundo y sobre todo después de la exhibición que realizó en la final de Wimbledon. Pero también en el femenino, con Paula Badosa, que está jugando a un nivel altísimo y es una gran tenista, que me gusta mucho y ha podido mantener el nivel del tenis femenino español de los últimos años junto a muchas otras profesionales.

¿Próximo reto?

Quiero empezar a jugar solo torneos profesionales de categoría sénior y tener un ranking suficiente como para poder entrar en los grandes abiertos del WTA. Jugaré torneos de 25.000 y 60.000 dólares, y dependiendo de como me vaya, será lo que defina mi futuro más cercano.

¿Cómo hace para compaginar su vida de chica adolescente con la de una de deportista de élite?

Tienes que ser muy disciplinada y hacer lo que te toca en cada momento. Al final, si te organizas bien, siempre sacas tiempo libre para estar con tus amigos o con tu familia. Los sacrificios que te ves obligada a realizar, dependen en gran parte de la importancia de las metas que quieras alcanzar.