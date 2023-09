La nueva era del Rocasa comienza en su casa, ante el Porriño

El día uno de la nueva era del Rocasa con Iñaki Ániz en el banquillo ha llegado. Las teldenses inauguran la temporada ante el juicio sumarísimo de su afición, que podrá ver mañana sábado en el Pabellón Antonio Moreno (17.00 horas) el debut de su equipo ante un siempre aguerrido Conservas Orbe Rubensa BM Porriño, que desembarca en la Isla dispuesto a aprovechar la bisoñez de su rival.

Diez son las bajas que ha sufrido el conjunto grancanario esta temporada -Sayna Mbengue, Alba Spugnini, María Gomes, Vasia Gkatziou, Manu Pizzo, Marta Mangué, María González, Nerea Guerra, Ana Belén Palomino y Andrea Suárez-, además de la de su técnico Juan Moreno; una sangría que ha derivado en una apuesta por la juventud, incorporando a ocho jugadoras -Martina Lang, Eider Poles, Delfina Ojea, María Cobo, Daniela Moreno, Larissa Da Silva, Jelena Tarzic y Sabina Mínguez-, con relativa poca experiencia en la élite, pero que cuenta con una calidad y un hambre que debe de reconducir su nuevo entrenador, Iñaki Ániz, cuya experiencia como formador en las categorías de base debe de servir para ayudar a las jugadoras en esta transición para dar el salto a la máxima categoría y sin perder de vista el objetivo de poder pelear por todos los títulos en juego esta temporada.

Si reinventarse es complicado, más lo es sabiendo que una jugadora fundamental como es Almudena Rodríguez no estará disponible como mínimo hasta principios del 2024 y que Silvia Navarro no ha podido disputar ninguno de los seis amistosos en los que ha participado el equipo en esta pretemporada, de los que ha logrado la victoria en tres y ha perdido en los tres restantes. Se espera que la guardameta valenciana pueda debutar en una convocatoria en la que la que no estará es Lulu Guerra, lesionada, por lo que todo apunta a que la jovencísima Sabina Mínguez, fichada como tercera portera, sea la titular en el choque ante las gallegas, después de haber jugado todos los minutos de todos los partidos amistosos.

La pretemporada ha dejado claros los roles en este arranque de curso en el que como era de esperar Eider Poles, Martina Lang, Jelena Terzic y María Zaldúa, están llamadas a llevar el peso ofensivo de las teldenses.

La primera piedra de toque de las insulares en este arranque liguero no parece tampoco el rival más sencillo. El Porriño, al contrario que el Rocasa, ha conseguido mantener su bloque de la temporada pasada prácticamente intacto, con tan solo cuatro salidas -Estela Carrera, Anthía Espiñeira, Begoña Otero y Ariana Portillo- y cuatro incorporaciones, con el fichaje de Maddi Bengoetxea y Ana Belén Palomino, que podría enfrentarse a sus ex, tras abandonar la disciplina del equipo teldense este verano, además de Aroa Fernández e Inmaculada García.

El equipo dirigido por Ismael Martínez llega a la primera cita oficial de la temporada tras cerrar con una sola derrota su pretemporada en la que han conseguido ocho victorias -Gijón (25-31), Juventude Desportiva do Lis (17-30), Academia de Andebol de Sao Pedro do Sul (15-29), Lobas Global Atac Oviedo (24-20), Academia de Andebol de Sao Pedro do Sul (11-23), Andebol Gil Eanes (24-15), Gaia (23-14) y Madeira (23-22); y un empate (28-28) y una derrota (31-23), ante el Guardés, en la Supercopa de Galicia, que dejó a las gallegas sin el primer título del curso.

El choque ante las gallegas marcará sin duda el punto de partida en el que se encuentran las teldenses a quienes las encuestas dejan en principio fuera de la lista de candidatos al título, cuestión que intentarán revertir con el transcurso de las jornadas, obteniendo los resultados que les permitan coquetear con los puestos de privilegio.