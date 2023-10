El Guaguas vapulea sin compasión al Arenal Emevé

El Guaguas completaba con éxito su objetivo en la visita al farolillo rojo de la Superliga, un Arenal Emevé que poco o nada pudo hacer ante el fondo de armario de los grancanarios, que completaban su semana fantástica, tras vencer al Arcada Galati y al Mladost Zagreb en la Champions, con un 0-3 en Lugo.

Poco tardaría el equipo de Sergio Miguel Camarero en demostrarle a los lucenses que no habían ido a Galicia de paseo, mostrándose muy seguros en el saque para comprometer la recepción de los locales, que no veían la manera de contrarrestar el potencial ofensivo de los grancanarios con Wallyson Souza y Paolo Zonca por las alas, unido al muro central que formaban Martín Ramos y Jean Pascal Diedhiou, que se adjudicaban el primer asalto con un 13-25 que no permitía prácticamente acomodarse en la pista a los locales.

Un parcial de salida de 3-1 del Arenal Emevé amenazaba con invertir la dinámica del partido, en un arranque de la segunda manga en la que los gallegos se mantenían en la pelea, aunque sin ser capaces de abrir una brecha en el marcador en parte por sus errores propios, que le permitían a los amarillos hacer la goma antes de meter la directa en la recta final en la que Nico Bruno y Martín Ramos, cambiaban el mando en el electrónico para duplicar su renta, adjudicándose también la segunda batalla por un más ajustado 21-25.

Jean Pascal se encargaba de dar la primera ventaja a los grancanarios, colocando un 0-2 que era respondido por los gallegos con un Schulz estelar que llegaba a colocar a los suyos con un parcial de 5-2, que amenazaba la tranquilidad de los hombres de Sergio Miguel Camarero.

Pero si algo le sobra a este Guaguas son recursos. Paolo Zonca y Nico Bruno entraban en acción, encontrando la colaboración de Martín Ramos y de Jean Pascal, para contrarrestar los destellos de Linares al otro lado de la red y poder cerrar de esta manera una nueva victoria parcial (22-25), que les daba el triunfo final por la vía rápida (0-3).