Este Guaguas me suena

El Guaguas conseguía el pasado jueves un hito sin precedentes en el voleibol masculino moderno. Los hombres de Sergio Miguel Camarero se hacían fuertes en el CID para noquear al subcampeón de Europa, el Jastrzebski Wegiel (3-1), resultado que clasificaba automáticamente a los amarillos para la disputa de los octavos de final de la Champions, además de dejar abierta la opción de pasar como primero del grupo D en la última jornada, lo que les daría el pase directo a los cuartos de final.

Entre los miles de aficionados que vibraron con el juego de los grancanarios se encontraba Jorge Ramón López. El central grancanario de la etapa dorada del Calvo Sotelo reconoce emocionado que el del jueves fue «uno de los mejores partidos de voleibol que he visto en mi vida». «Para ganar a un equipo como el polaco todos los jugadores tienen que jugar bien y la verdad es que se vivió un auténtico espectáculo», reconoce.

De la actual plantilla amarilla, por su pasado como jugador, se identifica con los centrales del equipo, en especial con el argentino Martín Ramos, quien era nombrado como MVP del partido. Sin embargo, reconoce que todo es muy diferente a como era en su época: «Parece que es el mismo voleibol, pero no lo es, porque antes nosotros jugábamos un juego más de resistencia, se puntuaba solo cuando tenías el saque, cuando no lo tenías era solo el cambio de saque para tener la oportunidad de puntuar, pero ahora todos los jugadores debido al cambio del físico, al ir orientado a partidos más cortos, todos son muy fuertes y espectaculares». «Ramos bloqueó y atacó ante los polacos muy bien, sacó y lo hizo todo muy completo», analizó Jorge Ramón, al tiempo que reconoce que personalmente él le habría entregado el galardón de MVP al colocador del Guaguas, Io De Amo: «Jugó de una manera increíble, todos los primeros tiempos que colocó desde fuera o sobre la línea de tres metros, el rival no se lo esperaba y todos fueron puntos».

«El MVP fue merecido para Martín Ramos, pero yo se lo habría dado al colocador, Io De Amo»

El ex jugador del Guaguas rompe sin dudarlo una lanza en favor de la culpabilidad de su amigo Sergio Miguel Camarero en la consecución de un triunfo histórico. «La gente no lo entiende, cuando él tiene que hacer un cambio porque el juego no va bien lo hace, pero si tu equipo está jugando casi perfecto, como el jueves, salvo en el saque, que se falló demasiado, no hubo necesidad de hacer ningún cambio más allá de los que hizo al bloqueo», comenta.

La presión no cambia

Si hay un paralelismo del Guaguas de su época con el actual, Jorge Ramón tiene claro que es en la presión de tener que ganar todos los partidos. «Viendo a los jugadores desde la grada durante el calentamiento se lo que está pasando por sus cabezas, la importancia del partido y aunque el voleibol es prácticamente el mismo salvo por pequeños detalles, porque la esencia del deporte es la misma», relata el ex central grancanario, quien reconoce que en su época todavía «atraíamos a más público que hoy en día y era algo que imponía muchísimo».

En su opinión el nivel de la Superliga ha crecido más todavía este año, «tienes que ir a morir a cualquier cancha si quieres ganar, no puedes bajar la guardia en ningún momento». En esa preparación «los suplentes son importantísimos, porque el esparring tiene que estar igual de fuerte que los titulares para poder entrenar al más alto nivel».

Lo que tiene claro es que «jugando al nivel del pasado jueves se puede soñar con llegar lejos y poder incluso ganar la Champions si están iluminados».