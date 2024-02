La andaluza Ana Moncada acaba por segundo día consecutivo en cabeza de la clasificación general de la Copa de España de ILCA 6 que concluye mañana en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. El alicantino Leo Griñan,de 14 años, es líder absoluto masculino.

La guatemalteca Cristina Castellanos conserva la primera plaza en sub 21 femenina, y la valenciana Adriana Castro, en sub 19 . La primera sub 17 es la balear Paula Roselló. Se han celebrado las tres mangas previstas para este sábado y ha entrado en juego el descarte.

La regatista Ana Moncada, artífice de la clasificación de España para los JJOO de París, señaló al llegar a tierra este sábado que la cita grancanaria le está viniendo muy bien “para entrenar situaciones con muchos barcos, porque hay tanta flota, que al final hay muchos encuentros y muchos momentos de gestionar el tráfico”.

Leo Griñán, por su parte, ha explicado al salir del agua que se ha sentido “muy cómodo” con las condiciones del día. Aunque se estancó en mitad de la flota en la segunda manga, consiguió remontar hasta el puesto 11 y mejorar lo suficiente en la tercera prueba como para colocarse en cabeza. “Muy contento y esperando a ver cómo va mañana”, ha comentado.

La Copa de España cierra su segundo día de competición con el programa completo (seis mangas), aunque las condiciones han sido más complicadas que la víspera para los competidores. Ola grande del este y un viento variable que osciló entre los 6 y los 10 nudos y sufrió algunos roles caracterizaron un día en el que hubo varias llamadas generales y algunas descalificaciones.

Este fin de semana en Gran Canaria compiten un total de 127 regatistas, entre ellos, representantes de nueve Comunidades Autónomas, el equipo olímpico español de la clase prácticamente al completo, y deportistas internacionales que tienen su base de entrenamiento en Gran Canaria, como la india Nethra Kumanan, olímpica en Tokio 2020.

La agenda de este domingo prevé tres pruebas en el agua y la entrega de trofeos a las 17.00 horas.