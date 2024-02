Al CB Puerto del Carmen se le atraganta el Tenerife

El CB Lanzarote Puerto del Carmen ha caído este sábado como local en el Municipal de Tías con la visita del Balonmano Santa Cruz de Tenerife (27-29) en partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de liga del grupo A de la División de Honor Plata Femenina.

El partido estuvo igualado desde el principio. En los primeros minutos nada hacía presagiar el desenlace final (4-3, min. 10). Pero las jugadoras de Octavio Raúl Pérez llegaban al Municipal de Tías con la lección bien aprendida y siendo conocedoras de la importancia del partido para la escuadra tinerfeña. Paulatinamente, empezó a imponerse el equipo visitante y las sensaciones del partido de ida (venció el Tenerife en su cancha con un marcador bastante solvente 34-25) comenzaron a pulular por las mentes tiñoseras, lo que permitió a las visitantes llegar al descanso con cierta ventaja (14-15).

El descanso no iba a cambiar en exceso las tornas del encuentro. Las diferencias no aumentaban pero las de Juanmi Pérez se encontraban maniatadas ante el planteamiento tinerfeño, viendo como se antojaba casi imposible igualar el marcador a pesar de los intentos tiñoseros. Un querer y no poder. Nada cambiaba con el paso de los minutos y las visitantes se llevaban el partido, sacando al Puerto del Carmen del liderato y provocando la tercera derrota en la temporada de las aurinegras.

Una vieja conocida del balonmano conejero, Adina Guidoarca, fue la máxima anotadora del equipo tinerfeño con ocho goles. En las filas tiñoseras, las paraguayas Delyne Leiva y Fernanda Insfrán consiguieron seis goles cada una para el equipo local.

A falta de cinco jornadas y, por primera vez en muchas semanas, cambia la parte alta de la tabla clasificatoria. Con esta derrota el liderato es para el Carballal, con 35 puntos. Le sigue, en segunda posición el equipo tiñosero con 33 puntos y un partido menos disputado. En tercera posición, sigue el Gijón con 32 puntos, muy cerca ya de las tiñoseras. Se aproxima al vagón de cabeza el Tenerife tras su victoria en Lanzarote, con 28 puntos, en cuarta posición.

El Puerto del Carmen vuelve a la competición regular el sábado, 9 de marzo, a las 18:00 horas, en el Municipal de Tías, con la visita del Oliveira & Faro Saeplast Cañiza, equipo que esta semana ha vencido al Porriño (33-24) y que marcha en décima posición con 14 puntos. Previamente, la próxima semana, recupera el partido que tiene pendiente. Será el sábado, 2 de marzo, en la cancha del Inelsa Solar Asmubal Meaño, equipo que marcha en duodécima posición con 12 puntos.

Ficha Técnica

CB Lanzarote Puerto del Carmen (27): Cristina Mazaira, Carolina López, Fernanda Luján Insfrán (6), Cristina Betancort (5), Beatriz Betancor, Suely Pinto Spencer (1), Lucía Betancort (1), Atteneri Morales (2), Mónica Cabrera (1), Romina Machín, Carla Rodríguez (5), Delyne Ester Leiva (6), Lucía Olivier y Aitana Brito. Entrenador: Juan Miguel Pérez.

Balonmano Santa Cruz de Tenerife (29): Andrea Garrido (3), Adina Guidoarca (8), Yuli Dácil Quevedo (2), Daniela Alonso, Laura Rodríguez, Paula Martín (4), Andrea Guerrero (4), Ada Liz Miskinich (2), Viktoriia Mykhailenko, Alexia Picas (6), Valerya Shulzhenka y Scoolyn Mara Córdova. Entrenador: Octavio Raúl Pérez.

Parciales cada 5 minutos: 4-3, 5-6, 7-9, 9-10, 10-11, 14-15 (descanso) 15-17, 16-19, 17-21, 22-24, 25-27, 27-29 (final)

Árbitros: Adrián Rodríguez y Agustín Mora. Excluyeron en las filas locales a Atteneri Morales y a Romina Machín (2). En las filas tinerfeñas a Yuli Dácil Quevedo (D), Paula Martín y Ada Liz Miskinich (2).

Incidencias: Pabellón Municipal de Tías. Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada del grupo A de la División de Honor Plata Femenina.