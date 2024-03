El luchador lanzaroteño Hecher Sosa exhibe en su isla natal el título de campeón mundial de la Fight Club Rush

El campeón mundial de la Fight Club Rush (FCR), el lanzaroteño Hecher Sosa, regresó ayer a la Isla tras haber conquistado el pasado fin de semana en el Quality Hotel Friends de Solna (Suecia) el título del peso gallo de la FCR.

El deportista del barrio arrecifeño de Los Alonso se impuso a Tuomas Grönvall llevándose así el máximo título de la competición.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha recibido este viernes en el Ayuntamiento capitalino a Hecher Sosa, quien acudió con el cinturón que lo acredita como ganador mundial de la FCR. Es la primera recepción oficial del vecino de Los Alonso tras subir a lo más alto del podio en Suecia.

Hechech Sosa ha agradecido el apoyo que ha recibido desde Lanzarote. "Me he sentido muy arropado y para mí es un orgullo y un placer este recibimiento que me han hecho hoy, que ha sido algo increíble".

Por su parte, el alcalde de Arrecife, se mostró "contento y agradecido de que Hecher haya hecho su primera visita oficial al Ayuntamiento de la capital en la que reside, en el barrio de Los Alonso", y lo animó a seguir "peleando y luchando por conseguir los mejores títulos y deseando que la UFC te llame para seguir creciendo profesionalmente".