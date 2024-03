Gran Canaria acoge este domingo la primera cita de 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana

Las Palmas de Gran Canaria será la primera cita del circuito nacional 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. La “Marea Rosa” de más de 100.000 mujeres que participarán este año inicia los actos de celebración de su 20 aniversario este domingo 10 de marzo a partir de las 10h, con salida desde la Plaza de Canarias (frente al intercambiador guagua) y meta en el Auditorio Alfredo Kraus tras recorrer el paseo marítimo de Las Canteras. Serán algo menos de 5 kilómetros de recorrido, y tras la línea de llegada a las 3.000 participantes les esperará una hora de aeróbic, fitness y actuaciones musicales para completar una jornada deportiva y festiva de primer nivel. La prueba cuenta con el apoyo de con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Este viernes coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se ha presentado oficialmente en el AC Hotel by Marriot Gran Canaria con la presencia de Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Carla Campoamor, concejala de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales; Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de las Palmas; la portavoz de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, Henar Calleja; Vicky Rojo, socia y paciente de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico; la doctora Herminia Rodríguez Rosas, vicepresidenta de Hospitales Universitarios San Roque; Ana Giménez Rodríguez, subdirectora de Fundación ECCA Social; Gladys Stella Parra Cortés, participante del programa Ellas de Fundación ECCA Social; Sara Hernández Morín, Técnica de Marketing y Alianzas de CEAR Canarias; Goretti Cadena, directora RRHH Territorial Banco Santander Canarias; y Nayra Pérez, de Hyundai Canarias.

Durante la presentación se ha homenajeado a la científica María Soledad Izquierdo, bióloga marina y experta en nutrición de peces en acuicultura, en la semana del día internacional de la Mujer, por ser un gran referente para toda la sociedad canaria. En esta edición, además, como parte del merchandising social de la Carrera de la Mujer y de la mano de Wanawake se ha lanzado la muñeca científica, disponible en la feria de la corredora, que se celebra el sábado de 10 a 20h en el centro comercial Las Arenas, lugar donde las participantes recogen su dorsal y bolsa de la corredora. En la Expo será posible también inscribirse a la prueba del domingo.

Además de la muñeca científica se ha presentado en este acto la muñeca del Cáncer de Mama Metastásico, de la mano de Vicky Rojo, de la Asociación Española contra esta enfermedad.

El domingo Habrá actuaciones en directo del grupo The Papas and the Mojo, y el festival de fitness con Zumba, con Diana Serena, Ballet Fit y monitores especializados de Go Fit.

El Club Voleibol Jav Olímpico también recibirán el merecido homenaje de todas las participantes de la Marea Rosa justo antes de la salida, por su apuesta y firme apoyo al deporte femenino.

Colaboración con ACNUR y CEAR

La Carrera de la Mujer mantiene su colaboración con ACNUR y CEAR en 2024. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, se suma un año más a la difusión de la Carrera de la Mujer para que cada vez sean más mujeres y niñas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas que puedan participar y agradece a los organizadores por facilitar su acceso gratuito. El equipo de ACNUR en Canarias está contactando con distintas entidades para ofrecer esta nueva oportunidad a la que en 2023 se sumó un nutrido grupo de refugiadas y migrantes supervivientes de travesías peligrosas que habían llegado en pateras y cayucos al archipiélago.

En 2023 participaron más de 200 mujeres de una veintena de países desde distintas ciudades de España, y la experiencia para la inmensa mayoría fue muy positiva porque se sintieron parte de una acción deportiva que empodera a las mujeres, las acoge y carga de energía. Para estas niñas y mujeres forzadas a huir de guerras, de violencia o persecución, el deporte es una herramienta fundamental para su bienestar físico y mental y para reforzar su integración en la sociedad de acogida.

Junto a ellas, también correrán más de una docena de trabajadoras de ACNUR, de Cruz Roja y Cruz Blanca, que son algunas de las entidades que apoyan a diario a estas y muchas otras mujeres, luchando por garantizar el derecho de asilo y su inclusión e integración en la comunidad de acogida. En un momento en que se baten cifras récord con más de 100 millones de personas desplazadas forzosas a nivel mundial y más del 50% son mujeres y niñas, facilitar su acceso a actividades deportivas en los países de asilo, es mucho más que una actividad de ocio, se trata de acciones que integran, que ayudan a cicatrizar heridas y a mantener viva la esperanza de reconstruir su futuro.

De nuevo, Hospitales Universitarios San Roque proporciona la cobertura sanitaria oficial de la Carrera de la Mujer de Gran Canaria, como parte de su proyecto de apoyo, investigación y visibilización de las enfermedades que afectan especialmente a las mujeres.

Puertos de Las Palmas se suma también un año más a la Carrera de la Mujer de este domingo 10 de marzo. La Autoridad Portuaria de Las Palmas reafirma así su compromiso con este evento deportivo en el que prima el espíritu solidario en la lucha contra el cáncer de mama metastásico, el apoyo a mujeres en riesgo de inclusión o víctimas de violencia y trata, la igualdad, y la importancia de la promoción e incorporación masiva femenina al deporte.

La mitad del recorrido de la carrera vuelve a transcurrir por una parte del Puerto de Las Palmas, desde la Plaza de Canarias (donde se situará la salida, junto al Intercambiador de Guaguas de Santa Catalina) hasta la avenida de Los Consignatarios, frente al Centro Comercial El Muelle. El recorrido total son 4,6 km, con la meta ubicada en el Auditorio Alfredo Kraus en la Playa de las Canteras.

Entre otros proyectos solidarios, ha habido un total de 100 dorsales totalmente solidarios a favor de a favor de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, y ECCA social ha sido la ONG beneficiaria del proyecto +SolidariAs, que trabaja por los derechos de la mujer, para educir la brecha de desigualdad, promover la igualdad de oportunidades y contribuir a una sociedad más justa y equitativa.

Al finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 80.000 euros y en esta edición 2024 del 20 aniversario de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana también se harán donaciones de 1.000€ a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos; e Intravenus, la Asociación de creadoras para dar visibilidad y apoyo a las mujeres en procesos de cáncer.

El circuito 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana consta de 9 pruebas, arranca este domingo 10 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria y, posteriormente, viaja a València (14 de abril), Madrid (12 de mayo), Vitoria – Gasteiz (2 de junio), Gijón (16 de junio), A Coruña (22 de septiembre), Zaragoza (20 de octubre), Sevilla (27 de octubre) y Barcelona (10 de noviembre), en lo que será el punto y final a esta edición.

Más de 1.400.000 mujeres han conformado la Marea Rosa en todas las ediciones, en las 145 carreras celebradas desde la primera que tuvo lugar en Madrid en el año 2004, a pesar del parón post pandemia. La Carrera de la Mujer es referente internacional de activación de la participación femenina en actividades deportivas, pionera en España, y tiene un marcado carácter solidario a favor de entidades de todo tipo relacionadas con la mujer.

Como objetivo fundamental desde 2004 sigue manteniendo promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Además del aspecto deportivo y de participación, la Carrera de la Mujer es un evento solidario y social que cada temporada colabora con múltiples causas, y ha donado en este 2023 la cifra récord histórica de 189.592€, con lo que suma un total de 1.779.277€ en estos 19 años de historia, que se han destinado en su mayor parte a la Asociación Española Contra el Cáncer y a todo tipo de proyectos solidarios y científicos, fundaciones y ONG’s.

En 2024 la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico estará también en todas las ciudades. El movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. La conversación sobre cáncer de mama está incompleta sino se habla de metástasis, y actualmente es poco conocida por la población. Con este movimiento se quiere incidir especialmente en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico que afecta cada año a más personas en nuestro país.

Carrera de la mujer virtual

Todas las mujeres que lo deseen en cualquier parte del mundo también pueden unirse a la #MareaRosa de manera virtual, y gratis, a través de la web oficial, inscribiéndose y descargándose nuestra exclusiva APP y participar de forma virtual en las 9 citas locales del circuito, o incluso recibir la camiseta Oysho oficial a domicilio y lucirla esos 9 fines de semana.

La Carrera de la Mujer de Gran Canaria 2024 cuenta con el apoyo principal del Cabildo de Gran Canaria, por medio del Instituto Insular de Deportes y la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y del Deporte junto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Además, a nivel local, los patrocinadores son Hospitales Universitarios San Roque, Hyundai y Physiorelax, con la colaboración de Guaguas, Centro Comercial las Arenas, GoFit, Binter y HD Acuario Lifestyle.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2024 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a TotalEnergies y Marlene con la colaboración de Nestlé Fitness, Druni y Daiichi-Sankyo Astrazeneca y el apoyo de los ayuntamientos de las ciudades donde se celebra.

CALENDARIO 2024

GRAN CANARIA 10 marzo

VALÈNCIA 14 abril

MADRID 12 mayo

VITORIA - GASTEIZ 2 junio

GIJÓN 16 junio

A CORUÑA 22 septiembre

ZARAGOZA 20 octubre

SEVILLA 27 octubre

BARCELONA 10 noviembre

Banco de imágenes de la prueba a disposición de todos los medios de comunicación que las soliciten. Más información sobre la prueba en www.carreradelamujer.com