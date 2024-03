Todo a punto para la 'Despedida' a lo grande de Juan Espino

La sala de prensa del Gran Canaria Arena sirvió este mediodía para albergar la presentación oficial de la velada de la Despedida de Juan Espino -el Trota, el León Blanco, el Guapo-, con la que el considerado como mejor luchador español de todos los tiempos pondrá fin a su trayectoria deportiva que le ha llevado a dominar distintas tipologías de lucha tradicional por todo el mundo y en las Artes Marciales Mixtas, donde el grancanario logró dejar su impronta en la UFC.

En su adiós estarán representadas siete estilos de lucha tradicionales con 16 luchadores venidos de distintas partes del mundo, para participar en un torneo internacional del que resultará vencedor el luchador que mejor se adapte a todas las disciplinas de lucha que le toquen afrontar en una serie de eliminatorias hasta llegar a la gran final.

Además, Juan Espino se medirá en el octógono al brasileño Antonio Bigfoot Silva, en el combate estelar de la noche, en el que no faltará tampoco un terrero con tres toneladas de arena en el que se enfrentarán bajo la modalidad del deporte autóctono distintas personalidades que han querido sumarse a la fiesta.

De izd. a dch.: Antonio 'Bigfoot' Silva , Pepe Gómez y Juan espino, durante el pesaje. / LP / DLP

El evento se presentó como un encuentro de culturas y de tradiciones, hiladas por la pasión del propio Juan Espino por la Lucha, en un acto en el que además del luchador grancanario se sumaron Ángel Sabroso (Viceconsejero de Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias), Eloy García Armas (Gerente del Instituto Insular de Deportes), Pepe Gómez (director técnico de la organización de todo el evento) y a Antonio Bigfoot Silva.

"Algo que era tan sencillo como un combate de despedida se ha transformado en algo diferente", reconocía Espino en su alocución antes de dar la palabra a Ángel Sabroso, que calificó al homenajeado como "el mejor luchador que ha dado el deporte español".

Por su parte Pepe Gómez apuntaba los "problemas logísticos derivados de coordinar la llegada de tantos deportistas venidos de tantos lugares diferentes y a la hora de llegar a un acuerdo para adaptar los reglamentos de cada estilo de lucha, ha sido un trabajo de aprendizaje en un espectáculo único en el mundo y que esperamos que pueda seguir replicándose durante los años venideros". En este sentido Sabroso reconocía que "este evento reúne una serie de características especiales y una de ellas es que surge de una iniciativa privada que recibe el respaldo de las instituciones públicas, todas las administraciones se han unido para hacerlo posible y si se demuestra que es un evento intercultural en el que distintas modalidades de lucha pueden plasmarse ante los ciudadanos, ojalá sea el germen de algo que se pueda repetir durante los próximos años".

"Una vez que salga a la arena o al octógono es lo que me va a permitir disfrutar, no todo lo previo, guardamos varias sorpresas porque no queremos que la gente venga por otros motivos que no sean los de disfrutar de estas luchas, abrimos dos veces el aforo y ya no se puede abrir más, pero esperamos cerca de 6.000 personas mañana", relataba Juan Espino, quien sorprendía afirmando que por su parte "no tengo muchas ganas de repetirlo porque ha sido estresante y han surgido algunos imprevistos, por eso me veo haciendo otro tipo de negocios".

En cuanto a su combate con Silva será "de MMA y espero salir de una pieza porque Antonio es un gran peleador de mucha experiencia, al final el ganar o el perder es lo de menos". "Es complicado sacar a estos luchadores de su zona de confort y hacerles luchar en otras disciplinas", explicaba el luchador grancanario. Por su parte, su rival en el octógono, Bigfoot Silva resaltaba que se encontraba "feliz de poder estar en la despedida de mi amigo Juan, porque siempre me ha gustado competir con los mejores y mañana me estaré enfrentando al mejor luchador de España". "Para mí es un placer muy grande poder pelear con Juan en Canarias, que es un lugar maravilloso y espero que podamos dar un gran espectáculo", concluía el brasileño.

El acto se cerraba con el ritual del pesaje de los dos emparejamientos de MMA y con el sorteo de los cruces del torneo internacional.

