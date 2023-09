Se ha llegado a un consenso. Después de más de nueve horas de negociación, en la quinta jornada de reuniones, los sindicatos, la patronal de la Liga y los clubes han llegado a un acuerdo para establecer el salario mínimo de las futbolistas. Tras la enésima reunión entre patronal y sindicatos, la cuarta que se lleva a cabo en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y la segunda de esta semana tras la ausencia de fútbol del fin de semana, acabó, por fin, con acuerdo. Serán 21.000 euros lo que las jugadoras de la Primera División femenina cobren la presente temporada y esta cifra se aumentará 1.500 euros el segundo año y 1.000 más el tercero, en un acuerdo vigente hasta 2025.

Las reuniones han sido tensas. Muchas horas de diálogo entre las partes durante las cinco jornadas —tres antes de la primera jornada que no se disputó más la de este martes y este miércoles—, algunas más amables y otras más agrias. Una sola cuestión había sobre la mesa: el salario mínimo que deben cobrar las jugadoras de la Liga F. Las partes iniciaron las conversaciones totalmente enfrentadas. Los sindicatos pedían 30.000 € y la Liga se plantaba en los 16.000 € y un aumento a 19.000 € en tres años en los primeros encuentros en mayo de este año.

Las reuniones se siguieron sucediendo en el tiempo, sin llegar a ningún punto intermedio hasta este septiembre, cuando las futbolistas anunciaron la huelga que paralizaba la competición las dos primeras jornadas. En ese momento intercedió el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), que ejercería de intermediario entre las partes con tal de llegar a un acuerdo.

Demandas

Fue el momento donde las partes se movieron y pusieron otras propuestas sobre la mesa. La Liga accedía a pasar de 18.000 a 25.000 euros en tres temporadas, mientras que los sindicatos no aceptaban menos de 25.000 el primer año y 30.000 el segundo. Con esto sobre la mesa, se emplazaron a seguir hablando para intentar acercar sus demandas. Ahí llegó la segunda propuesta, denegada al final y que culminó con la ratificación de la huelga. 20.000 eurps una temporada por parte de la Liga, y los 23.000 que pedían los sindicatos.

Tras la no disputa de la jornada de estreno de la competición, las partes se volvieron a reunir este martes. El cónclave, que empezó a las 10.30 horas y termino pasadas las 22.00 de la noche, tuvo momentos para todo. A mediodía parecía que el acuerdo no iba a llegar. Sin embargo, a media tarde, SIMA presentó una propuesta que ha terminado por complacer a las partes.

El primer año, es decir, la presente temporada, las futbolistas tendrán un salario mínimo de 21.000 euros, pudiendo incrementarse hasta los 23.000 euros en función del crecimiento de los ingresos comerciales de la competición. En el acuerdo, de tres años, se estipula que la campaña siguiente esta cantidad aumentará 1.500 euros, hasta los 22.500, pudiendo incrementarse hasta los 25.000 euros. El tercer año aumentará alcanzando los 23.500 euros, pudiendo incrementarse hasta los 28.000 euros, y estableciendo ahí una nueva base para renegociar el acuerdo de cara a un futuro.

Cansancio

"Sinceramente estoy un poco cansada de estar cada año peleando. Ya casi no tengo palabras de la fatiga que supone encontrarme cada año con la misma situación", comentaba Aitana Bonmatí horas antes del acuerdo. "Espero que todas las instituciones que se tienen que poner las pilas se las pongan ya, porque siempre salimos perjudicadas nosotras y no podemos dedicarnos a lo que más nos gusta, que es jugar fútbol. No tendríamos que estar pendientes de las otras cosas que lo rodean para tener un fútbol justo, mejor y el que nos merecemos, en definitiva", demandaba la mejor futbolista de Europa.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, del Grupo Prensa Ibérica, los primeros en aceptar han sido los clubes y la patronal de la Liga, probablemente porque los sindicatos han tenido que hacer una consulta mucho más compleja, pasando por las capitanas de cada uno de los clubes para que éstas consultaran en sus vestuarios. De ahí que el acuerdo se demorara hasta la noche de este miércoles, cuando todas las partes han dado su conformidad a la cifras planteadas por la mediación. El acuerdo permite que el balón eche a rodar este fin de semana, en la que iba a ser la segunda jornada de competición, justo antes del parón de selecciones.

La primera jornada que fue suspendida por la huelga, mientras, se disputará durante la semana del 4 de octubre.