Fernando Alonso ha tenido que conformarse con el séptimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Singapur. No ha tenido la velocidad para pelear a una vuelta con los Ferrari y los Mercedes y también Norris (McLaren) e incluso Magnussen (Haas) le han superado en la decisiva Q3. Realista, el asturiano asume que este fin de semana su Aston Martin no da para más y lamenta no poder aprovechar la primera oportunidad de la temporada de romper el dominio de Red Bull, después la eliminación de Verstappen y Pérez en Q2.

"La verdad es que hemos sufrido hoy... en los libres 3 no estábamos cómodos. Hicimos algún cambio en el coche para la clasificación y todo mejoró, así que estoy muy contento con mi vuelta. He hablado con el ingeniero y le he dicho, "si me dejas toda la noche aquí dando vueltas creo que no la vuelvo a repetir". Así que, mira, la posición es la que es, hay que aceptar que no estamos tan fuertes como otros equipos. Pero la verdad, es que con la vuelta muy contento y con ganas de intentar sacar algo mañana", ha señalado Alonso.

"Red Bull parece que este fin de semana va a cojear. Y por desgracia no vamos a ser nosotros quiénes vamos a pescar... después de haber estado todo el año detrás de ellos, justo la carrera que fallan, nosotros no estamos ahí para aprovecharlo", ha lamentado Fernando. "Lo dijimos muchas veces, que había que estar ahí, y coincide que en este fin de semana no estamos. Pero esto es como el Tour de Francia, son 22 carreras, no una solamente", ha matizado.

“Al venir a Singapur pensábamos que el circuito se podía ajustar a nuestro coche, pero durante los libres ya comprendimos que entrar en Q3 sería suficiente. La vuelta fue una de las mejores por mi parte en clasificación este año, en mi opinión. No había más”, ha reconocido ante los medios españoles, lanzando un toque a Aston Martin: “Cuando ves las mejoras que traen los rivales a los circuitos, vemos que nos falta como equipo el desarrollo entre carreras. Es un año importante para Aston Martin, pero tenemos que aprender y crecer”.

Alonso tiene claro su principal objetivo este domingo: "Hay que cubrir a Lewis Hamilton, que está a solo seis puntos en el Mundial" . El bicampeón español disfruta especialmente del pulso con el heptacampeón británico y remarca que "estamos haciéndolo bien durante el año, tenemos a Hamilton justo delante de nosotros en parrilla, que está detrás de nosotros en el campeonato, así que, ese es mi objetivo prioritario. Intentar quedar delante de él y, si quedamos detrás de él, no perder muchos puntos", zanja.