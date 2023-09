El Castilla manda al banquillo al grancanario Raúl Asencio

El Real Madrid Castilla ha preferido no señalar a su defensa Raúl Asencio antes de tiempo. El grancanario es uno de los cuatro jugadores canteranos del Madrid investigados por la grabación y presunta difusión de un vídeo sexual de una menor, que tuvo relaciones consentidas este pasado mes de junio en un reservado del Amadores Beach Club de Mogán. La madre de la menor denunció a los futbolistas el seis de septiembre ante la Guardia Civil de Guía. Fue este jueves cuando los jugadores fueron detenidos en Valdebebas y sus teléfonos móviles requisados, que ahora son analizados para informar al juez si se compartió la grabación.

A la espera del final de la investigación, Asencio fue convocado ayer por el conjunto dirigido por Raúl González para disputar el derbi ante el Atlético de Madrid B (2-2). Estuvo presente, pero en el banquillo. Las dos jornadas pasadas, antes del escándalo, Asencio sí disfrutó de minutos de juego. El canterano del Real Madrid de origen grancanario está implicado en el asunto del vídeo sexual por estar presente en el momento en el que ocurrieron los hechos, aunque ni participó ni aparece en la grabación, ya que estaba en una piscina cuando se produjo el intercambio íntimo.

Raúl Asencio, que disfrutaba de un día aparentemente tranquilo en un popular chill out de la playa de Amadores, en Gran Canaria, está siendo investigado por una posible difusión del vídeo grabado por sus compañeros del Real Madrid C Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García. El Real Madrid C, por su parte, disputa hoy (11.00 horas frente al Trival Valderas) su primer encuentro de la temporada en casa. Se verá si el resto de los jugadores detenidos saltarán al campo o por el contrario se les apartará hasta que haya una resolución judicial.

La Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, encargada del caso, sigue en la investigación de los teléfonos móviles de los cuatro canteranos, proceso que aún se demorará. En ese estudio, se podrá conocer si los futbolistas compartieron el vídeo. La Guardia Civil busca la grabación en los móviles, que aún no ha sido vista por la madre denunciante, ya que ha conocido de su existencia por la información de otro compañero del equipo madridista.

Hoy se conocerá si Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García son apartados del Real Madrid C

Hasta ahora, el conjunto blanco mantiene silencio desde el comunicado oficial que lanzó el pasado jueves, donde dijo que «ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp». En esa misma nota, el club asegura que «adoptará las medidas oportunas» una vez se conozcan los hechos con detalle.

Durante el día de hoy, tanto Raúl González, entrenador del Real Madrid Castilla, como Ancelotti, míster del primer equipo, fueron cuestionados en rueda de prensa por estos cuatro canteranos. Ambos han explicado que se remiten al comunicado del club.

A la denuncia de la menor hay que sumar la de otra de las jóvenes que también sale en la grabación. Según ha podido saber este periódico, ella, mayor de edad, también se personará en la causa.