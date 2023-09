Aston Martin reveló que el coche de Fernando Alonso tenía dañada la suspensión delantera desde las primeras vueltas en el GP de Singapur de Fórmula 1 y el piloto español tuvo que lidiar el resto de la carrera con ese problema mecánico, que le llevó a cosechar su peor resultado de la temporada (15º), por primera vez fuera de los puntos. Hoy a su llegada al circuito de Suzuka, escenario del GP de Japón, Alonso ha explicado que la pérdida de potencial del AMR23 en Marina Bay fue “significativa” y de ahí que encare la pruena de este fin de semana con menos inquietud.

“Sabemos cuánto afectó, no compartiremos ese dato pero era significativo. Estoy un poco menos preocupado sobre las prestaciones en Singapur después de ver el daño que teníamos. El ritmo no era el real, sin eso quizás podríamos haber seguido el tren de los líderes y habríamos tenido menos problemas con los Alpine y Pérez. Cuando no eres rápido entras en muchos problemas”, ha comentado Fernando.

Sobre el papel, Suzuka no es un circuito tan propicio al Aston Martin como era Singapur, aunque según Alonso, pueden esperar alguna sorpresa: “En teóría debería ser más difícil que Marina Bay. O digamos que allí teníamos altas expectativas por la naturaleza de la pista. Cada circuito ha sido una sorpresa por diferentes razones. En alta velocidad no éramos los mejores en la mayoría de circuitos, así que nos preocupa en Suzuka; pero en Zandvoort con alta carga luchamos por el podio. Espero que sea uno de esos, una sorpresa positiva con un fin de semana bueno y limpio para el equipo", augura Alonso.

"En Monza fuimos novenos, en Singapur no hubo puntos… después de dos malas carreras necesitamos una buena. Y también por Lance, intentaremos tener el mejor fin de semana posible”, ha recordado el bicampeón.

La carrera por el desarrollo

Problemas técnicos al margen, lo cierto es que los últimos grandes premios parecen indicar que Aston Martin se ha quedado atrás en la carrera por el desarrollo respecto a sus poderosos rivales, Ferrari , Mercedes o McLaren. Alonso asume el hándicap : "Tenemos que aceptar que aquí todo el mundo tiene un nivel muy alto. La motivación del equipo para convertirse en una escudería puntera, los recursos y la determinación son extraordinarios, así que estoy muy contento. Todos los equipos tienen grandes diseñadores, túneles de viento… todo ese tipo de cosas. Nuestro túnel de viento se construirá el año que viene, y tenemos grandes esperanzas. La mayoría de los mejores equipos ya tienen ese túnel de viento desde hace unos años, por lo que esperamos igualar su capacidad" ha valorado.

"El ritmo de desarrollo tiene que ser un poco más rápido el próximo año, pero este es un equipo muy nuevo, y esta es una nueva posición para nosotros. No es que lo aceptemos y estemos bien con la situación, solo sabemos que esta es una temporada de aprendizaje para hacer camino", ha zanjado.