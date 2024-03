Xabi Alonso confirma que se queda en el Bayer Leverkusen

El técnico español Xabi Alonso confirmó este viernes en rueda de prensa que se queda al menos otro año más al frente del Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana.

"Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda... todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello", dijo el entrenador, de 42 años, en declaraciones que recoge el diario "Bild".

El técnico reveló que la semana pasada tuvo una "buena conversación" con la cúpula del club, en la que le comunicó que quería seguir en el Bayer Leverkusen, y que está mañana informó de su decisión al equipo. "Aun así ha sido un día normal, tenemos que preparar el partido del fin de semana. Después de esta rueda de prensa, estoy totalmente centrado en ello. Los jugadores lo han llevado bien durante estas semanas turbulentas", dijo.

Respecto al interés mostrado por otros clubes, entre ellos el Bayern de Múnich y el Liverpool, declaró que "no sería correcto" por su parte hablar de ello en este momento. "Para mí de lo que se trata es que como entrenador aquí tengo la sensación de que 'quiero quedarme aquí, me siento bien aquí'", reiteró. En cuanto a la próxima temporada, señaló que el equipo quiere seguir evolucionando.

"Naturalmente es un gran año, pero queremos seguir siendo ambiciosos en todas las competiciones. Queremos mantener unido el núcleo del equipo y también pensamos a largo plazo. No obstante, ahora la atención se centra en las próximas semanas". declaró.