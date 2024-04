Nadal anuncia su regreso: "Mañana voy a estar en pista"

Rafa Nadal está de vuelta. El tenista manacorí ha anunciado este lunes que se encuentra plenamente recuperado para poder disputar el Barcelona Open. El balear vuelve a las pistas casi tres meses después de su último partido oficial, un torneo especial que inaugurará la temporada de tierra para el español.

El tenista balear había convocado una rueda de prensa este lunes en las horas previas a su debut en el Barcelona Open. El manacorí se medía al italiano Flavio Cobolli en primera ronda, aunque su presencia no estaba asegurada hasta que el propio tenista anunciase su decisión.

El tenista ha confirmado en rueda de prensa que jugará en el torneo: "Contento de estar aquí, tengo muchos recuerdos bonitos de este torneo. He podido venir aquí en una decisión de último momento. La semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista", ha expresado.

"A estas alturas de mi carrera estoy en otra situación y más que lamentarme de dónde no he podido estar, prefiero estar contento por estar aquí. Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Por eso tiene un sentimiento más especial. La situación de mis lesiones la manejo como puedo. Sabemos lo que hay, no tenemos que esconder nada. No hay que hablar más de ellos, no me apetece ¿Si tengo miedo? ¿Qué es lo que puede pasar, que no pueda jugar? Es lo que me ha pasado este año y medio. Seguiremos adelante hasta que yo crea que no vale la pena. No em pongo una fecha límite pero la vida te va marcando tu camino y dentro de mi ética intento hacer lo más lógico posible".

El manacorí se ha referido a la ausencia de Alcaraz para el torneo: "Es negativo, sobre todo por él, porque esté lesionado. Le deseo que se recupere bien y rápido. Es muy mala noticia para este torneo perder al número uno del cuadro, pero yo no estoy preparado aún para pensar en semifinales".

Rafa Nadal volverá a un Barcelona Open que ha conquistado en doce ocasiones, convirtiéndole en el tenista más laureado de la historia del torneo. El manacorí regresa a las pistas de donde ha estado ausente desde el pasado 5 de enero, un tiempo que el balear ha utilizado para recuperarse al máximo para poder competir en la temporada de tierra.