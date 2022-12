Las empresas de la ZEC crean 1.388 empleos y disparan un 45% su facturación en el último año

Las empresas que operan bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria (ZEC) crearon 1.388 puestos de trabajo en el último ejercicio. Un ejercicio, el correspondiente a 2021, en el que las 625 entidades inscritas y activas en la ZEC dispararon su facturación la friolera de un 45%. Se trata de un porcentaje ya de por sí considerable pero que cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el año pasado discurrió entre el final de la crisis de la covid y el comienzo de la crisis de precios.

La ZEC es el área de baja tributación del Archipiélago, uno de los incentivos tributarios más potentes del Régimen Económico y Fiscal (REF), el singular fuero de la Comunidad Autónoma. La ZEC, como la deducción por inversiones, la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y los restantes instrumentos fiscales del REF, tiene el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico de las Islas. ¿Cómo? Pues ofreciendo a las empresas una sensible rebaja en el Impuesto sobre Sociedades (IS) para que a estas les resulte rentable instalarse en la región. Los negocios que operan en la ZEC tributan en el IS (con una serie de límites y variables en función del empleo que generen) a un tipo hiperreducido del 4%. Sin este gancho, multinacionales del renombre de Rolls-Royce o Wooptix, que trabajan o han trabajado desde el Archipiélago, difícilmente se habrían decidido por una región ultraperiférica a miles de kilómetros de la Europa continental como lugar desde el que emprender nuevos proyectos. Por eso la ZEC está autorizada por la Unión Europea (UE), porque en modo alguno supone una ventaja y ni mucho menos puede equipararse a los regímenes de los paraísos fiscales; muy al contrario, es una ayuda para paliar las desventajas propias de la lejanía, de la insularidad y de un mercado interior de muy pequeño tamaño.

Instrumento anticíclico

El caso es que el Consorcio de la Zona Especial Canaria, que está adscrito al Ministerio de Hacienda y que preside Pablo Hernández, ha publicado este jueves su informe de gestión de 2021, un informe que por primera vez, y en un ejercicio de transparencia, muestra los datos tributarios y de empleo «reales» de los negocios que operan bajo su paraguas. Datos hasta cierto punto sorprendentes. No en vano, una de las pegas que suele ponerse al REF es su incapacidad para tirar de la economía isleña en períodos de crisis, es decir, que contribuye más en tiempos de bonanza que de estrecheces, cuando lo ideal sería que sirviera ante todo para paliar coyunturas difíciles para las empresas y los hogares. Pues bien, la ZEC se comportó en el último año como un instrumento anticíclico, o dicho de otro modo: ayudó a crear empleo pese a la doble crisis de la covid y la inflación. En conjunto, la plantilla de las entidades inscritas en la ZEC se incrementó en 2021 un 18%, hasta alcanzar un total de 9.081 trabajadores.

A lo largo del último ejercicio, las firmas inscritas en el registro de la ZEC pasaron de 691 a 733. Cada una de ellas da trabajo a una media de una docena de personas. A simple vista podría parecer que no son tantos empleados, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, un 96% de las empresas de la Comunidad Autónoma, 96 de cada cien, tiene, como mucho, nueve asalariados. Es más, son más de la mitad las que no tienen ningún trabajador.

Los negocios en activo bajo el paraguas de la ZEC aumentan en medio centenar en 2021

Y no solo aumentó el número de negocios inscritos en la ZEC, sino también el de los negocios en activo. De las 733 empresas registradas en el consorcio, la grandísima mayoría, 625, está en actividad. Son 49 más que en 2020, un notable incremento que evidencia el cada vez mayor interés que el área de baja tributación de las Islas despierta entre empresas e inversores. En suma, esas 625 entidades ZEC operativas facturaron en el anterior ejercicio un montante de 2.983 millones de euros, una cuantía nada desdeñable que equivale a un 9,3% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago. Así pues, cada una de estas firmas tiene un volumen medio de negocio de casi 4,8 millones. Los 2.983 millones facturados por los negocios de la ZEC en 2021 son unos 1.200 millones más que en 2020, si bien hay que puntualizar que este último fue el año I de la covid y de la consecuente paralización económica. Por rangos de ventas, ya hay ocho grandes empresas en la ZEC, ocho entidades que facturan más de 50 millones de euros al año, cuando en 2020 solo había cuatro. Además, otras 18 tienen un volumen anual de negocio de entre 20 y 50 millones.